Архів перемог Збройних Сил поповнюється. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Нагадаємо Доба антирекордів: у Дніпрі та області за ніч 3 ворожі "прильоти", є постраждалий
Також є інформація про збиту ракету
Про збиття безпілотників Валентин Резніченко повідомив після новини про ракетні удари, яких завдали окупанти по області.
Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники,
– заявив Резніченко.
Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук заявив про те, що у Солом'янській громаді Дніпровського району наші війська збили ворожу ракету, а її уламки впали на дах будівлі фермерського господарства, через що виникла пожежа, однак жертв та постраждалих, на щастя, немає.
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