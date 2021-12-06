Несмотря на рост заболеваемости: в Житомирской области резко упал темп вакцинации

В Житомирской области критически снизился уровень вакцинации от COVID-19 с 29 ноября по 5 декабря. В то же время заболеваемость продолжает расти.

Об этом сообщила на брифинге первая заместитель председателя Житомирской ОГА Наталья Остапченко. Она отметила, что сейчас очень мала явка людей на вакцинацию.

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По информации заместительницы, в Житомирской области среди госпитализированных сейчас только 13,7% получили прививки. В то же время уровень заболеваемости за последние 2 недели вырос – с 2 605 до 2 707 случаев.

За прошедшую неделю провели около 35 тысяч прививок – это критически низкий показатель. Люди не хотят прививаться, хотя карантинные требования будут усиливаться, независимо от зоны, в которой они находятся,

– отметила Остапченко.

В целом в области – 135 928 подтвержденных заболеваний COVID-19, 121 924 человека уже выздоровели. Однако – 3060 больных умерло.

COVID-19 в Украине: последние новости

За прошедшую неделю, с 29 ноября по 5 декабря, в Украине сделали около 1,3 миллиона прививок против COVID-19.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 6 декабря заявил, что в Украине эпидемическая ситуация улучшается.

В то же время, уже в скором времени 9 областей Украины могут покинуть красный уровень эпидемической опасности. Там улучшается ситуация, поэтому они будут переведены в желтую зону карантина.

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. В Житомирской области сделали 786 837 прививок от COVID-19. Из них – 422 267 человек получили первую дозу вакцины, 364 570 – полностью вакцинированы.