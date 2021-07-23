Для этого привлекли литовскую фирму, владелица которой имеет тесные связи с верхушкой российской государственной нефтегазовой компании "Роснефть" и через ряд компаний – с депутатом от ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

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Литовские журналисты обратили внимание на видеоролик российской компании "Воронеж-Аква" – одного из подрядчиков строительства двух крымских электростанций, который отвечал за очистку воды. На тех видео видно, какие именно там установили фильтрационные установки.



Немецкие фильтры у крымских ТЭС / Скриншот из видео "Воронеж-Аква"

Те же установки с фиолетовой маркировкой расследователи отметили также на другом видео – местного телеканала "Вести Севастополь". Как выяснили расследователи, производитель фильтрационного оборудования на крымских ТЭС – это немецкий бренд Inge GmbH.



Немецкий бренд Inge GmbH / Фото "Схем"

Согласно данных из базы импортно-экспортных операций ImportGenius, российская компания "Воронеж-Аква" импортировала из Литвы именно немецкие фильтрационные мембраны бренда Inge GmbH.

Их продавцом со стороны Литвы выступила фирма Run Engineering, которую зарегистрировали в Каунасе – свободной экономической зоне, где бизнес может получить льготы или сэкономить на налогах.

Товар дошел до Воронежа 17 декабря 2018 года. Тогда же отозвали лицензию на экспорт соответствующих товаров. Это сделали из-за подозрения литовских правоохранителей, что оборудование компании могло попасть во временно оккупированный Россией Крым.

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Основанием для этого стал случай, когда Run Engineering ранее не отметила в таможенных документах, что оборудование двойного назначения, для экспорта которого и нужна лицензия, которую выдает литовская власть.

Позиция директора Run Engineering

Впрочем, и после отзыва лицензии, согласно экспортным данным, Run Engineering продолжила экспортировать фильтрационное оборудование в Россию. По словам директора Run Engineering Повиласа Медекша, его компания якобы оборудование компании Inge GmbH в Крым не поставляла.

Он заявил: "Мы экспортировали оборудование, а не мембраны, которые требуют лицензии. Это как экспортировать автомобиль, но не двигатель. Мы их не поставляем, предприятие покупает их самостоятельно. Это могут быть немецкие, голландские, японские, китайские производители".

Но по данным российской таможни, тогда, когда Run Engineering лишили лицензии, в компанию "Воронеж-Аква" поступили именно немецкие мембраны.



Run Engineering экспортирует российское оборудование / Скриншот по расследованию "Схем"

Inge GmbH зарегистрирована в городе Грайфенберг. Владельцем бизнеса является американская корпорация DuPont. Там заявили, что, сотрудничая с клиентом Run Engineering, компания никогда не имела никаких сведений и даже никаких признаков того, что продукция, которая поставляется соответствующему заказчику, будет использоваться не по указанным заказчиком пунктам назначения.

Связь Run Engineering, "Роснефти" и Медведчука

Владелица литовского поставщика Run Engineering Марина Кармишева имеет тесные связи с российской компанией "Роснефть", а также с народным депутатом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком.

Кроме этого, Кармышева имеет отношение к группе инвестиционных компаний "Регион". Там она и начала свою карьеру.

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В 2019 году президент России Владимир Путин торжественно открыл во временно оккупированном Крыму Таврическую и Балаклавскую ТЭС. Их построили после того, как Украина остановила поставки электроэнергии на оккупированные территории.

Расследование "Схем" о том, как появились немецкие фильтры в Крыму: смотрите видео