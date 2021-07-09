В то же время такая политика соседнего государства распространяется не только на Закарпатье. Речь идет почти обо всех приграничных к Венгрии странах.

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Владелец кафе-музея "Под Замком" – Закарпатский венгр Юрий Руснак. Деньги на развитие бизнеса закарпатца нашлись в Венгрии – в рамках грантовых программ, через которые деньги из венгерского бюджета заходят в Украину.

Помощь правительству Венгрии для закарпатцев

Этот человек – не единственный гражданин Украины, кому помогает деньгами соседнее государство. Таких историй на Закарпатье – десятки тысяч. Правительство Венгрии через несколько благотворительных фондов оказывает финансовую помощь закарпатским венграм.

Венгерское влияние в регионе можно заметить, даже просто прогуливаясь по улицам городов – например, часто надписи дублируются на венгерском, кое-где видны венгерские флаги. Однако кроме культурного достояния, регион имеет от Венгрии еще и деньги. В частности, правительство соседней страны предоставляет местным жителям гранты практически на все сферы жизни – от образования до церквей.



Правительство Венгрии помогает финансово закарпатцам / Коллаж "Схем"

В целом за последние 10 лет только из одного правительственного фонда закарпатские приходы получили более 6,8 миллиарда форинтов – или почти 22 миллиона евро (это без учета мероприятий, отдельно организованных церковью, наподобие детского лагеря или языковых курсов).

Откуда такие цифры

Журналисты-расследователи из ряда европейских стран объединили свои усилия вокруг одного большого проекта – "Венгерские деньги: Влияние Орбана". Они получили и проанализировали масштабный объем данных о систематическом финансировании венгров в их странах правительством Виктора Орбана. И опубликовали исследование о том, как венгерский премьер наращивает свое влияние в соседних государствах.

Журналистка телерадиовещания Словакии Карин Кьовари-Солимос принимала участие в проекте от этой страны. "Главной целью нашего совместного проекта было показать политику венгерского правительства по поддержке меньшинств и всю схему, которая стоит за этим. Мы провели расследование в 5 странах – Словакии, Румынии, Хорватии, Сербии и Словении", – рассказала она.

В целом, по подсчетам "Схем", за период с 2011 по 2020 годы Закарпатье получило от правительства соседней страны только через фонд Бетлена Габора, который возглавляет Орбан, почти 36 миллиардов форинтов. В пересчете с венгерской валюты – это более 3 миллиардов гривен или же 115 миллионов евро.

Отметим! Это как 1,5 годовых бюджета Закарпатья или ориентировочная стоимость будущего аэропорта в Закарпатской области.

Культура как направление финансирования Венгрии

Другое отдельное направление венгерского финансирования на Закарпатье – это культура. По словам писателя Андрея Любки, памятник Шандору Петефи – это одно из важнейших мест.

"Шандор Петефи – это "венгерский Тарас Шевченко", поэт №1, но, кроме того, еще и выдающийся политический и революционный деятель. Во-первых, это гений, во-вторых, это революционный борец – солдат, в-третьих, это представитель "Великой Венгрии", – только по его биографии можно нарисовать карту Великой Венгрии", – рассказал писатель.

Журналисты подсчитали, что на развитие культуры в Закарпатье за последние 10 лет от венгерского фонда поступило не менее 2,5 миллиона евро.

Расследование "Схем" о том, как правительство Венгрии вкладывает деньги в Закарпатье: смотрите видео

Из правительственного благотворительного фонда Бетлена Габора напрямую финансируют по крайней мере 4 венгроязычных СМИ или изданий на венгерскую тематику, которые получили более 66 тысяч евро. Отдельно Фонд развития венгерских СМИ получил почти 4 тысячи евро.

Еще несколько изданий финансируются опосредованно, в частности – через Закарпатский Союз журналистов, который получил почти 117 тысяч евро. Согласно подсчетам "Схем", они получили по меньшей мере 187 тысяч евро из правительственного благотворительного фонда на свою деятельность.

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В некоторых СМИ в Украине, которым оказывает поддержку венгерское правительство, можно увидеть положительные отзывы в адрес венгерских властей и дублирование российских новостей. Также "Схемы" обратили внимание, что соответствующие издания приближены к разным венгерским партиям Закарпатья. Например, газеты Karpatalja и "Карпатский объектив".



Закарпатские СМИ/ Фото "Схем"

Близость Будапешта к региону

Близость к Будапешту нередко имеет влияние на политическую жизнь региона. Так, из-за агитации на местных выборах 2020 года за конкретную политсилу – "КМКС" – партию венгров Украины Василия Брензовича – был запрещен въезд в Украину уполномоченному венгерского правительства по Закарпатью.

То же делал и государственный секретарь Венгрии, и министр иностранных дел этой страны. Более того, в 2019 году сам венгерский премьер Орбан встречался с кандидатом в депутаты Верховной Рады Украины от Закарпатья Василием Брензовичем в Будапеште – за неделю до выборов. Впоследствии украинские дипломаты назвали это вмешательством Венгрии во внутренние дела страны.

Но все не ограничивается только политической поддержкой. Так, например, "КМКС" Брензовича владеет несколькими зданиями, приобретенными за венгерские деньги. Кроме того, в начале 2019 года венгерское правительство предоставило деньги и на "изготовление рекламных щитов "КМКС" – в соответствии с полученной "Схемами" базой данных. О каких конкретно рекламных щитах говорится – не указано, однако в тот период, когда в Украине продолжался избирательный процесс, гражданская сеть "Опора" заметила несколько билбордов с символикой партии.

Венгры отрицают, что бюджетные деньги соседней страны идут на политическую деятельность. Это в Украине запрещено законом. Однако "Схемы" обратили внимание, что руководство общественных организаций, благотворительных фондов, которые получают венгерские деньги, и партий – это одни и те же люди, которые сидят в одних и тех же зданиях и кабинетах.

Если же проанализировать все выплаты из правительственного фонда Бетлена Габора, которые достались Закарпатью, то наибольшие суммы можно увидеть в 2017 и 2019 годах.

Заметим! Это может быть и совпадением, но именно 2019 год – период парламентских выборов в Украине. А в первой половине 2018 года состоялись парламентские гонки в самой Венгрии.

Проголосовать на венгерских выборах украинцы, которые имеют паспорт Венгрии, могут по почте и лично. В частности свидетельство того, как в 2018 году в приграничные села Венгрии организованно привозили украинцев, собрал журналист из будапештского бюро "Радио Свобода" Роберт Баторе.

Образование на Закарпатье

В 2017 году украинский парламент принял "образовательный" закон, который в частности предусматривает постепенный переход на украинский язык обучения и для нацменьшинств. Закон вызвал возмущение как со стороны закарпатских венгров, так и властей Венгрии.

"Из-за этого возникла проблема между государствами Венгрией и Украиной", – считает заместитель председателя фракции "КМКС" Партия венгров Украины в Закарпатском облсовете Иосиф Борто.

Венецианская комиссия согласилась с тем, что украинский язык должен получить особый статус и защиту, но рекомендовала внести ясность относительно механизма применения норм закона, а также сосредоточиться на защите языков меньшинств, использовав имеющуюся гибкость принятого образовательного законодательства.



В Украине приняли "образовательный закон" / Фото "Схем"

"Венгры очень боятся ассимиляции. Это у них повсюду. Ассимиляцию они понимают таким образом, когда ты не имеешь доступа к информации, образованию на родном языке – и тогда это означает, что ты ассимилируешься", – отметил директор "Института центральноевропейской стратегии" Дмитрий Тужанский.

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Помимо финансирования образовательных программ и учреждений, правительство Венгрии также доплачивает социальным работникам, владеющим венгерским языком. Среди них:

учителя;

медики;

библиотекари.

В начале 2021 года это стало причиной скандала. Венгерские журналисты сообщили: более 100 таких закарпатцев не получили доплат. Это связали с их политической позицией, ведь на выборах 2020 года они поддерживали не венгерские партии. Официально венгерские власти эту историю отказались комментировать.

Расходы на футбол

Финансовая помощь от Венгрии охватывает различные сферы и программы на Закарпатье: в частности, церкви, образовательные учреждения, СМИ, общественные организации – партии и частный бизнес. Но среди них есть еще одна особая статья расходов – футбол.