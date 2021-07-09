Водночас така політика сусідньої держави поширюється не лише на Закарпаття. Мовиться майже про всі прикордонні до Угорщини країни.

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Власник кафе-музею "Під Замком" – закарпатський угорець Юрій Руснак. Гроші на розвиток бізнесу закарпатця знайшлися в Угорщині – в межах грантових програм, через які гроші з угорського бюджету заходять в Україну.

Допомога уряду Угорщини для закарпатців

Цей чоловік – не єдиний громадянин України, кому допомагає грошима сусідня держава. Таких історій на Закарпатті – десятки тисяч. Уряд Угорщини через декілька благодійних фондів надає фінансову допомогу закарпатським угорцям.

Угорський вплив у регіоні можна помітити, навіть просто прогулюючись вулицями міст – наприклад, часто написи дублюються угорською, подекуди видно угорські прапори. Проте крім культурного надбання, регіон має від Угорщини ще й гроші. Зокрема, уряд сусідньої країни надає місцевим мешканцям гранти практично на всі сфери життя – від освіти до церков.



Уряд Угорщини допомагає фінансово закарпатцям / Колаж "Схем"

Загалом за останні 10 років тільки з одного урядового фонду закарпатські парафії отримали понад 6,8 мільярда форинтів – або майже 22 мільйони євро (це без врахування заходів, окремо організованих церквою, на кшталт дитячого табору або мовних курсів).

Звідки такі цифри

Журналісти-розслідувачі з низки європейських країн об'єднали свої зусилля навколо одного великого проєкту – "Угорські гроші: Вплив Орбана". Вони отримали та проаналізували масштабний обсяг даних про систематичне фінансування угорців у їхніх країнах урядом Віктора Орбана. Та опублікували дослідження про те, як угорський прем’єр нарощує свій вплив у сусідніх державах.

Журналістка телерадіомовлення Словаччини Карін Кьовари-Солимос брала участь у проєкті від цієї країни. "Головною метою нашого спільного проєкту було показати політику угорського уряду щодо підтримки меншин і всю схему, яка стоїть за цим. Ми провели розслідування у 5 країнах – Словаччині, Румунії, Хорватії, Сербії та Словенії", – вона розповіла.

Загалом, за підрахунками "Схем", за період з 2011 по 2020 роки Закарпаття отримало від уряду сусідньої країни лише через фонд Бетлена Габора, який очолює Орбан, майже 36 мільярдів форинтів. У перерахунку з угорської валюти – це понад 3 мільярди гривень або ж 115 мільйонів євро.

Відзначимо! Це як 1,5 річних бюджети Закарпаття або орієнтовна вартість майбутнього аеропорту в Закарпатській області.

Культура як напрямок фінансування Угорщини

Інший окремий напрямок угорського фінансування на Закарпатті – це культура. За словами письменника Андрія Любки, пам'ятник Шандору Петефі – це одне із найважливіших місць.

"Шандор Петефі – це "угорський Тарас Шевченко", поет №1, але, крім того, ще й визначний політичний та революційний діяч. По-перше, це геній, по-друге, це революційний борець – солдат, по-третє, це представник "Великої Угорщини", – лише за його біографії можна намалювати карту Великої Угорщини", – розповів письменник.

Журналісти підрахували, що на розвиток культури в Закарпатті за останні 10 років від угорського фонду надійшло щонайменше 2,5 мільйони євро.

Розслідування "Схем" про те, як уряд Угорщини вкладає гроші в Закарпаття: дивіться відео

З урядового благодійного фонду Бетлена Габора напряму фінансують принаймні 4 угорськомовних ЗМІ або видань на угорську тематику, які отримали понад 66 тисяч євро. Окремо Фонд розвитку угорських ЗМІ отримав майже 4 тисячі євро.

Ще кілька видань фінансуються опосередковано, зокрема – через Закарпатську спілку журналістів, яка отримала майже 117 тисяч євро. Згідно з підрахунками "Схем", вони отримали щонайменше 187 тисяч євро з урядового благодійного фонду на свою діяльність.

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У деяких ЗМІ в Україні, яким надає підтримку угорський уряд, можна побачити схвальні відгуки на адресу угорської влади і дублювання російських новин. Також "Схеми" звернули увагу, що відповідні видання наближені до різних угорських партій Закарпаття. Наприклад, газети Karpatalja та "Карпатський об'єктив".



Закарпатські ЗМІ / Фото "Схем"

Близькість Будапешта до регіону

Близькість до Будапешта нерідко має вплив на політичне життя регіону. Так, через агітацію на місцевих виборах 2020 року за конкретну політсилу – "КМКС" – Партію угорців України Василя Брензовича – був заборонений в'їзд в Україну уповноваженому угорського уряду по Закарпаттю.

Те ж робив і державний секретар Угорщини, і міністр закордонних справ цієї ж країни. Ба більше, у 2019 році сам угорський прем'єр Орбан зустрічався з кандидатом в депутати Верховної Ради України від Закарпаття Василем Брензовичем в Будапешті – за тиждень до виборів. Згодом українські дипломати назвали це втручанням Угорщини у внутрішні справи країни.

Та все не обмежується лише політичною підтримкою. Так, наприклад, "КМКС" Брензовича володіє кількома будівлями, придбаними за угорські гроші. Крім того, на початку 2019 року угорський уряд надав гроші і на "виготовлення рекламних щитів "КМКС" – відповідно до отриманої "Схемами" бази даних. Про які конкретно рекламні щити мовиться – не зазначено, проте в той період, коли в Україні тривав виборчий процес, громадянська мережа "Опора" помітила кілька білбордів із символікою партії.

Угорці заперечують, що бюджетні гроші сусідньої країни йдуть на політичну діяльність. Це в Україні заборонено законом. Проте "Схеми" звернули увагу, що керівництво громадських організацій, благодійних фондів, які отримують угорські гроші, і партій – це одні й ті самі люди, які сидять в одних й тих самих будівлях та кабінетах.

Якщо ж проаналізувати всі виплати з урядового фонду Бетлена Габора, які дісталися Закарпаттю, то найбільші суми можна побачити у 2017 та 2019 роках.

Зауважимо! Це може бути і збігом обставин, але саме 2019 рік – період парламентських виборів в Україні. А в першій половині 2018 року відбулися парламентські перегони в самій Угорщині.

Проголосувати на угорських виборах українці, які мають паспорт Угорщини, можуть поштою та особисто. Зокрема свідчення того, як у 2018 році до прикордонних сіл Угорщини організовано привозили українців, зібрав журналіст з будапештського бюро "Радіо Свобода" Роберт Баторі.

Освіта на Закарпатті

У 2017 році український парламент ухвалив "освітній" закон, який зокрема передбачає поступовий перехід на українську мову навчання і для нацменшин. Закон викликав обурення як з боку закарпатських угорців, так і влади Угорщини.

"Через це виникла проблема між державами Угорщиною і Україною", – вважає заступник голови фракції "КМКС" Партія угорців України в Закарпатській облраді Йосип Борто.

Венеціанська комісія погодилася з тим, що українська мова має отримати особливий статус і захист, проте рекомендувала внести ясність щодо механізму застосування норм закону, а також зосередитись на захисті мов меншин, використавши наявну гнучкість ухваленого освітнього законодавства.



В Україні ухвалили "освітній закон" / Фото "Схем"

"Угорці дуже бояться асиміляції. Це в них всюди. Асиміляцію вони розуміють таким чином, коли ти не маєш доступу до інформації, освіти рідною мовою – і тоді це означає, що ти асимілюєшся", – зауважив директор "Інституту Центральноєвропейської Стратегії" Дмитро Тужанський.

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Крім фінансування освітніх програм і установ, уряд Угорщини також доплачує соціальним працівникам, які володіють угорською мовою. Серед них:

вчителі;

медики;

бібліотекарі.

На початку 2021 року це стало причиною скандалу. Угорські журналісти повідомили: понад 100 таких закарпатців не отримали доплат. Це пов’язали з їхньою політичною позицією, адже на виборах 2020 року вони підтримували не угорські партії. Офіційно угорська влада цю історію відмовилась коментувати.

Витрати на футбол

Фінансова допомога від Угорщини охоплює різноманітні сфери та програми на Закарпатті: зокрема, церкви, освітні заклади, медіа, громадські організації – партії та приватний бізнес. Але серед них є ще одна особлива стаття витрат – футбол.