Для цього залучили литовську фірму, власниця якої має тісні зв'язки з верхівкою російської державної нафтогазової компанії "Роснефть" і через низку компаній – з депутатом від ОПЗЖ Віктором Медведчуком.

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Литовські журналісти звернули увагу на відеоролик російської компанії "Воронеж-Аква" – одного з підрядників будівництва двох кримських електростанцій, який відповідав за очищення води. На тих відео видно, які саме там встановили фільтраційні установки.



Німецькі фільтри у кримських ТЕС / Скриншот з відео"Воронеж-Аква"

Ті ж установки з фіолетовим маркуванням розслідувачі зауважили також на іншому відео – місцевого телеканалу "Вести Севастополь". Як з'ясували розслідувачі, виробник фільтраційного обладнання на кримських ТЕС – це німецький бренд Inge GmbH.



Німецький бренд Inge GmbH / Фото "Схем"

Відповідно до даних з бази імпортно-експортних операцій ImportGenius, російська компанія "Воронеж-Аква" імпортувала з Литви саме німецькі фільтраційні мембрани бренду Inge GmbH.

Їхнім продавцем з боку Литви виступила фірма Run Engineering, яку зареєстрували в Каунасі – вільній економічній зоні, де бізнес може отримати пільги чи зекономити на податках.

Товар дійшов до Воронежу 17 грудня 2018 року. Тоді ж відкликали ліцензію на експорт відповідних товарів. Це зробили черед підозри литовських правоохоронців, що обладнання компанії могло потрапити в тимчасово окупований Росією Крим.

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Підставою для цього став випадок, коли Run Engineering раніше не зазначила у митних документах, що обладнання подвійного призначення, для експорту якого і потрібна ліцензія, яку видає литовська влада.

Позиція директора Run Engineering

Утім і після відкликання ліцензії, згідно з експортними даними, Run Engineering продовжила експортувати фільтраційне обладнання до Росії. За словами директора Run Engineering Повіласа Медекша, його компанія нібито обладнання компанії Inge GmbH в Крим не постачала.

Він заявив: "Ми експортували обладнання, а не мембрани, які вимагають ліцензії. Це як експортувати автомобіль, але не двигун. Ми їх не постачаємо, підприємство купує їх самостійно. Це можуть бути німецькі, голландські, японські, китайські виробники".

Але за даними російської митниці, тоді, коли Run Engineering позбавили ліцензії, до компанії "Воронеж-Аква" надійшли саме німецькі мембрани.



Run Engineering експортує російське обладнання / Скриншот із розслідування "Схем"

Inge GmbH зареєстрована у місті Грайфенберг. Власником бізнесу є американська корпорація DuPont. Там заявили, що, співпрацюючи з клієнтом Run Engineering, компанія ніколи не мала жодних відомостей і навіть жодних ознак того, що продукція, яка поставляється відповідному замовнику, використовуватиметься не за вказаним замовником пунктом призначення.

Зв'язок Run Engineering, "Роснефті" і Медведчука

Власниця литовського постачальника Run Engineering Марина Кармишева має тісні зв'язки із російською компанією "Роснефть", а також – із народним депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Віктором Медведчуком.

Окрім цього, Кармишева має стосунок до групи інвестиційних компаній "Регіон". Там вона і розпочала свою кар'єру.

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У 2019 році президент Росії Володимир Путін урочисто відкрив в тимчасово окупованому Криму Таврійську і Балаклавську ТЕС. Їх збудували після того, як Україна зупинила постачання електроенергії на окуповані території.

Розслідування "Схем" про те, як з'явились німецькі фільтри у Криму: дивіться відео