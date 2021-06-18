Журналисты выяснили, что самолет типа Hawker 800XP находится вблизи ангара местной компании Beechcraft Berlin Aviation.
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Самолет "повара Путина" нарушает санкции
Воздушное судно прибыло в Берлин уже после вступления в силу ограничений ЕС и продолжает оставаться в аэропорту Берлина.
По информации журналистов, во время прибытия на борту, кроме экипажа, был еще один "подозрительный пассажир" – Артем Степанов. Он управляет несколькими подставными фирмами Пригожина, которые создали для обхода санкций.
Самолет "повара Путина" заметили в Берлине / Фото Ufuk Ucta
Детали о самолете Пригожина
Hawker 800XP россиянин купил в декабре 2019 года через подставную компанию в Литве. Зарегистрировал его в Сан-Марино. Судно, вероятно, базируется в Санкт-Петербурге и принадлежит компании Clubgroup Ltd. Однако, по российскому реестру, такой компании не существует.
Этот самолет в основном использовался для полетов в Сирию, Ливию и 8 африканских стран. Это все страны, где частная армия "Вагнера" по поручению российского руководства проводит дестабилизационные операции.
Санкции против "повара Путина": что известно
- Евгений Пригожин находится в санкционном списке США, а также в аналогичном списке ЕС. Ему не разрешают въезжать в Евросоюз, а его активы должны быть заблокированными внутри ЕС.
- Федеральное бюро расследований США объявило "повара Путина" в розыск, предложив вознаграждение в размере до 250 тысяч долларов за сведения, которые могут привести к его аресту.