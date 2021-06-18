Журналісти з'ясували, що літак типу Hawker 800XP перебуває поблизу ангара місцевої компанії Beechcraft Berlin Aviation.

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Літак "кухаря Путіна" порушує санкції

Повітряне судно прибуло в Берлін вже після набуття чинності обмежень ЄС та продовжує залишатися в аеропорту Берліна.

За інформацією журналістів, під час прибуття на борту, крім екіпажу, був ще один "підозрілий пасажир" – Артем Степанов. Він управляє кількома підставними фірмами Пригожина, які створили для обходу санкцій.



Літак "кухаря Путіна" помітили в Берліні / Фото Ufuk Ucta

Деталі про літак Пригожина

Hawker 800XP росіянин купив у грудні 2019 року через підставну компанію у Литві. Зареєстрував його в Сан-Марино. Судно, ймовірно, базується у Санкт-Петербурзі та належить компанії Clubgroup Ltd. Однак, за російським реєстром, такої компанії не існує.

Цей літак здебільшого використовувався для польотів до Сирії, Лівії та 8 африканських країн. Це всі країни, де приватна армія "Вагнера" за дорученням російського керівництва проводить дестабілізаційні операції.

Довідка. Євген Пригожин – кримінальний авторитет з Санкт-Петербурга, є одним з важливих соратників Путіна й керує "групою Вагнера". Його також називають "кухарем Путіна", бо кілька років тому він володів розкішним рестораном у Санкт-Петербурзі, де російський лідер любив поїсти, а пізніше постачав Кремлю їжу.

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