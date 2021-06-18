Журналісти з'ясували, що літак типу Hawker 800XP перебуває поблизу ангара місцевої компанії Beechcraft Berlin Aviation.
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Літак "кухаря Путіна" порушує санкції
Повітряне судно прибуло в Берлін вже після набуття чинності обмежень ЄС та продовжує залишатися в аеропорту Берліна.
За інформацією журналістів, під час прибуття на борту, крім екіпажу, був ще один "підозрілий пасажир" – Артем Степанов. Він управляє кількома підставними фірмами Пригожина, які створили для обходу санкцій.
Літак "кухаря Путіна" помітили в Берліні / Фото Ufuk Ucta
Деталі про літак Пригожина
Hawker 800XP росіянин купив у грудні 2019 року через підставну компанію у Литві. Зареєстрував його в Сан-Марино. Судно, ймовірно, базується у Санкт-Петербурзі та належить компанії Clubgroup Ltd. Однак, за російським реєстром, такої компанії не існує.
Цей літак здебільшого використовувався для польотів до Сирії, Лівії та 8 африканських країн. Це всі країни, де приватна армія "Вагнера" за дорученням російського керівництва проводить дестабілізаційні операції.
Санкції проти "кухаря Путіна": що відомо
- Євген Пригожин перебуває в санкційному списку США, а також в аналогічному списку ЄС. Йому не дозволяють в'їжджати до Євросоюзу, а його активи мають бути заблокованими всередині ЄС.
- Федеральне бюро розслідувань США оголосило "кухаря Путіна" в розшук, запропонувавши винагороду розміром до 250 тисяч доларів за відомості, які можуть привести до його арешту.