Несмотря на шантаж России: в Финляндии заговорили о возможном вступлении в НАТО

В Финляндии заявили, что страна должна сохранить возможность подачи заявки на вступление в НАТО. Там также будут продолжать усиленное оборонное сотрудничество с Евросоюзом.

Соответствующее заявление о политике Финляндии в отношении Альянса и взаимодействии с ЕС в своем новогоднем обращении сделала премьер-министр страны Санна Марин.

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Финляндия о стремлении вступить в НАТО

Мы сохраняем возможность подачи заявки на вступление в НАТО,

– отметила Марин.

Она подчеркнула, что следует оценить эту свободу выбора, поскольку это касается права государства решать вопросы своей безопасности.

Премьер добавила, что это предусматривают и основы европейской безопасности, закрепленные в принципах организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). "Мы показываем, что изучаем уроки из прошлого. Мы сохраняем пространство для маневра", – подытожила она.

К слову, Финляндия не является членом Альянса, однако в течение последних лет наладила прочные связи с организацией.

Реакция Швеции на требования России в отношении новых членов Альянса

Ранее глава Министерства иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что каждая страна имеет право самостоятельно делать выбор о вступлении в определенную организацию, в том числе и НАТО.

Она добавила, что требования России по непринятию в состав Альянса новых членов адресованы прежде всего США и НАТО, однако они также затрагивают Швецию. Ведь страна не входит в Альянс.

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