В то же время глава фракции "Слуга народа" отметил, что нардепа все же стоит привлечь к ответственности. Об этом он сообщил во время общения со СМИ.

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Мне кажется, что нет (невозможно снятие Третьяковой с должности – 24 канал). Было высказывание, за высказывание есть наказание, которое определено Регламентом. Надо это наказание на нее наложить,

– сказал Давид Арахамия.

В то же время подчеркнул, что осуждает народного депутата за ее высказывания.

"Слуга народа" не поддерживает снятие Третьяковой

Парламентарий также рассказал, что "Слуга народа" не поддерживает инициативу снятия Третьяковой с председательства в комитете. По его словам, говорится только о наказании в виде отстранения ее от участия в 5 заседаниях Рады.

Кроме этого, Арахамия убеждал, что в комитет по вопросам Регламента отправили обращение по ситуации с высказываниями Третьяковой.

Мы направляли. Если сейчас они не найдут, я сразу же готов повторить эту процедуру,

– добавил он.

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