Водночас очільник фракції "Слуга народу" зазначив, що нардепку все ж варто притягнути до відповідальності. Про це він повідомив під час спілкування зі ЗМІ.
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Мені здається, що ні (неможливе зняття Третьякової з посади – 24 канал) Було висловлювання, за висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти,
– сказав Давид Арахамія.
Водночас наголосив, що засуджує народну депутатку за її висловлювання.
"Слуга народу" не підтримує зняття Третьякової
Парламентар також розповів, що "Слуга народу" не підтримує ініціативу зняття Третьякової з головування у комітеті. За його словами, мовиться лише про покарання у вигляді відсторонення її від участі у 5 засіданнях Ради.
Окрім цього, Арахамія переконував, що до комітету з питань Регламенту відправили звернення щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової.
Ми направляли. Якщо зараз вони не знайдуть, я відразу ж готовий повторити цю процедуру,
– додав він.
До слова Хочемо зрозуміти її позицію, – "слуги" на фракції обговорять скандал довкола Третьякової
Скандали із Третьяковою: що відомо
- Третьякова прокоментувала смерть нардепа Антона Полякова у чаті партії "Слуга народу", зазначивши, що "на одного ворога менше".
- Ці слова спровокували скандал. У групі "За майбутнє" вимагали від "слуг" вибачення. Рада відсторонила депутатку від 5 пленарних засідань.
- У липні 2020 року скандальна парламентарка пропонувала легалізувати у нашій державі секс-індустрію і "все, що можливо".
- Окрім цього, народна депутатка заявляла, що діти, які народжуються "у сім'ях, що потребують матеріальної допомоги – дуже низької якості".