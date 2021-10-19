Водночас очільник фракції "Слуга народу" зазначив, що нардепку все ж варто притягнути до відповідальності. Про це він повідомив під час спілкування зі ЗМІ.

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Мені здається, що ні (неможливе зняття Третьякової з посади – 24 канал) Було висловлювання, за висловлювання є покарання, яке визначене Регламентом. Треба це покарання на неї накласти,

– сказав Давид Арахамія.

Водночас наголосив, що засуджує народну депутатку за її висловлювання.

"Слуга народу" не підтримує зняття Третьякової

Парламентар також розповів, що "Слуга народу" не підтримує ініціативу зняття Третьякової з головування у комітеті. За його словами, мовиться лише про покарання у вигляді відсторонення її від участі у 5 засіданнях Ради.

Окрім цього, Арахамія переконував, що до комітету з питань Регламенту відправили звернення щодо ситуації з висловлюваннями Третьякової.

Ми направляли. Якщо зараз вони не знайдуть, я відразу ж готовий повторити цю процедуру,

– додав він.

До слова Хочемо зрозуміти її позицію, – "слуги" на фракції обговорять скандал довкола Третьякової

Скандали із Третьяковою: що відомо