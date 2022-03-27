Несмотря на усталость и отвращение: людей призвали говорить родственникам в РФ правду о войне

Украинцев призывают рассказывать правду о войне в Украине родственникам, которые живут в России. Это поможет приблизить победу.

Об этом заявил советник министра МВД Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, передает 24 канал. Понятно, что многие перестали разговаривать с родственниками в России из-за их зазомбированности. Но им нужно доносить правду: это может деморализовать россиян.

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Деморализация населения России – одна из частей большого фронта в этой войне. Каждый, у кого есть возможность, говорите родственникам, что Путин хочет загнать вас на войну и хочет вас убить, – отметил Вадим Денисенко.

Чего больше всего сейчас боятся россияне

По его мнению, россияне больше всего сейчас боятся мобилизации. Тем более, что там рассматривают законопроект, по которому фактически можно будет без повестки забирать в армию. Поэтому каждый мужчина от 18 до 60 лет может попасть на войну.

"Говорите с ними только об одном. Пока вы поддерживаете Путина, до тех пор у вас есть огромный шанс в ближайшее время погибнуть на этой войне. Потому что здесь вас обязательно наши солдаты убьют", – заключил господин Денисенко.

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