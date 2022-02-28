Несмотря на значительные потери, Россия не покидает надежд на захват Киева: Генеральный штаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины предоставил оперативную информацию по состоянию на 11 часов утра 28 февраля 2022 года.

Согласно информации ВСУ, несмотря на значительные потери и снижение темпов наступления на отдельных направлениях, враг не отказывается от своей основной цели.

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То есть он все еще пытается получить контроль над столицей Украины – Киевом. Силами обороны столицы приняты меры по противодействию врагу.

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