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      Несмотря на карантин: Мукачево с понедельника открывает торговые центры и парки

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      Карантин в Мукачево 2020 - когда откроют парки и торговые центры
      На Закарпатье с понедельника хотят открыть ТРЦ и парки / mukachevo.net

      Мукачевский городской совет принял решение ослабить карантинные ограничения в городе и открыть торговые центры с понедельника, 4 мая. Также власти разрешили гражданам посещать парки.

      Эту информацию разместили на официальной фейсбук-странице Мукачевского горсовета.

      Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах

      Торговые центры будут работать при следующих условиях:

      • использование посетителями средств защиты – респираторов и защитных масок;
      • обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
      • проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
      • пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 квадратных метров;
      • соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;
      • наличия дезинфекторов на входе.

      Обратите внимание! О досрочном ослаблении карантина уже объявили власти Черкасс и Днепра. Из-за этого даже возник спор между главой МВД Арсеном Аваковым и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. По факту ослабление карантина в Черкассах правоохранители уже открыли уголовное производство.

      Что известно о выходе Украины из карантина

      • В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
      • С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
      • Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.

      послаблення карантину в Україні
      5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала

      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Новости Закарпатья Карантин в Украине 2020 Новости политики
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