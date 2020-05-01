Несмотря на карантин: Мукачево с понедельника открывает торговые центры и парки
Мукачевский городской совет принял решение ослабить карантинные ограничения в городе и открыть торговые центры с понедельника, 4 мая. Также власти разрешили гражданам посещать парки.
Эту информацию разместили на официальной фейсбук-странице Мукачевского горсовета.
Могут быть катастрофические последствия, – Степанов об ослаблении карантина в Черкассах
Торговые центры будут работать при следующих условиях:
- использование посетителями средств защиты – респираторов и защитных масок;
- обеспечение персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведения дезинфекции всех помещений каждые два часа;
- пребывания в помещении не более одного посетителя на 10 квадратных метров;
- соблюдение дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;
- наличия дезинфекторов на входе.
Обратите внимание! О досрочном ослаблении карантина уже объявили власти Черкасс и Днепра. Из-за этого даже возник спор между главой МВД Арсеном Аваковым и мэром Черкасс Анатолием Бондаренко. По факту ослабление карантина в Черкассах правоохранители уже открыли уголовное производство.
Что известно о выходе Украины из карантина
- В Украине с 12 марта ввели общенациональный карантин, впоследствии его дважды продлевали. Теперь он действует до 11 мая.
- С 12 мая Украина начинает ослаблять ограничения. Для этого правительство предусмотрело пять этапов выхода из карантина.
- Сейчас даты этих этапов неизвестны. Они будут зависеть от эпидемиологической ситуации в Украине.
5 этапов выхода Украины из карантина / Инфографика 24 канала