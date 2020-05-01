Попри карантин: Мукачево з понеділка відкриває торговельні центри і парки

Мукачівська міська рада ухвалила рішення послабити карантинні обмеження в місті і відкрити торгові центри з понеділка, 4 травня. Також влада дозволила громадянам відвідувати парки.

Цю інформацію розмістили на офіційній фейсбук-сторінці Мукачівської міськради.

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Торгові центри працюватимуть за наступних умов:

використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів і захисних масок;

забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;

проведення дезінфекції всіх приміщень кожні дві години;

перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів;

дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів

наявності дезінфекторів на вході.

Зверніть увагу! Про дострокове послаблення карантину вже оголосила влада Черкас і Дніпра. Через це навіть виникла суперечка між главою МВС Арсеном Аваковим та мером Черкас Анатолієм Бондаренком. За фактом послаблення карантину у Черкасах правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Що відомо про вихід України з карантину

В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.

З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.

Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні.



5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу