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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020
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      НОВИНИ ЧЕРКАС КОРОНАВІРУС COVID-19 КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020

      Попри карантин: Мукачево з понеділка відкриває торговельні центри і парки

      -
      Карантин у Мукачеві 2020 - коли відкриють парки і торгові центри
      На Закарпатті з понеділка хочуть відкрити ТРЦ і парки / mukachevo.net

      Мукачівська міська рада ухвалила рішення послабити карантинні обмеження в місті і відкрити торгові центри з понеділка, 4 травня. Також влада дозволила громадянам відвідувати парки.

      Цю інформацію розмістили на офіційній фейсбук-сторінці Мукачівської міськради.

      Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах

      Торгові центри працюватимуть за наступних умов:

      • використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів і захисних масок;
      • забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
      • проведення дезінфекції всіх приміщень кожні дві години;
      • перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів;
      • дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів
      • наявності дезінфекторів на вході.

      Зверніть увагу! Про дострокове послаблення карантину вже оголосила влада Черкас і Дніпра. Через це навіть виникла суперечка між главою МВС Арсеном Аваковим та мером Черкас Анатолієм Бондаренком. За фактом послаблення карантину у Черкасах правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

      Що відомо про вихід України з карантину

      • В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
      • З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
      • Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні. 

      послаблення карантину в Україні
      5 етапів виходу України з карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Емал Набі
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Закарпаття Карантин в Україні 2020 Новини політики
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