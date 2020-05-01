Попри карантин: Мукачево з понеділка відкриває торговельні центри і парки
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Мукачівська міська рада ухвалила рішення послабити карантинні обмеження в місті і відкрити торгові центри з понеділка, 4 травня. Також влада дозволила громадянам відвідувати парки.
Цю інформацію розмістили на офіційній фейсбук-сторінці Мукачівської міськради.
Можуть бути катастрофічні наслідки, – Степанов про послаблення карантину у Черкасах
Торгові центри працюватимуть за наступних умов:
- використання відвідувачами засобів захисту – респіраторів і захисних масок;
- забезпечення персоналу засобами захисту (окулярами або щитком) і рукавичками;
- проведення дезінфекції всіх приміщень кожні дві години;
- перебування в приміщенні не більше одного відвідувача на 10 квадратних метрів;
- дотримання дистанції між відвідувачами не менше 1,5 метрів
- наявності дезінфекторів на вході.
Зверніть увагу! Про дострокове послаблення карантину вже оголосила влада Черкас і Дніпра. Через це навіть виникла суперечка між главою МВС Арсеном Аваковим та мером Черкас Анатолієм Бондаренком. За фактом послаблення карантину у Черкасах правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.
Що відомо про вихід України з карантину
- В Україні з 12 березня запровадили загальнонаціональний карантин, згодом його двічі продовжували. Наразі він діє до 11 травня.
- З 12 травня Україна починає послаблювати обмеження. Для цього уряд передбачив п’ять етапів виходу з карантину.
- Наразі дати цих етапів невідомі. Вони залежатимуть від епідеміологічної ситуації в Україні.
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