Несостоявшееся "наступление" России: победа Украины или риск нового кризиса

Не будет этого наступления. И не бряцает он (Путин – 24 канал) оружием. Это – виртуальная опасность. Далее читайте в эксклюзивном блоге для 24 канала.

Война за заголовки

Она раскручивалась средствами массовой информации сначала американскими, потом начали мировые средства массовой информации подключаться. Понимаете, это хорошо продается.

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Есть такое выражение: "Новость, которая хорошо продается". Новость о начале войны, о страхе – она хорошо продается. Вот как в детстве – перед сном дети любят, чтобы им страшненькое что-нибудь рассказали. Это очень искусственный процесс. Поэтому 16-го ничего не начнется, но новость продавалась очень хорошо.

Куда склоняется чаша весов

Главное положительное последствие (слухов о вероятном вторжении РФ – 24 канал) – это внимание к Украине. Очень многие хотели бы забыть об этой проблеме, забыть об Украине. И Путин много для этого делает.

Нет, теперь весь мир говорит об Украине. И это очень хорошо. Очень хорошо, что половина мира, современного демократического сообщества, озаботилась помощью Украине. Особенно – оружием защиты. Это прекрасно.



Владимир Путин превратил "Газпром" в еще одно оружие против Запада / Фото Getty Images

Есть отрицательные стороны, конечно. Явно повышена роль "Газпрома". Показано, насколько от "Газпрома" зависит европейское сообщество и США. Путин показал в общем свое политическое влияние, экономическое или даже хулиганское, пацанское. Показал, что от его газа и нефти все зависит. Он может регулировать цены, влиять на них очень существенно.

Среди негативного еще есть один момент очень неприятный. То, что Байден разрешил "Северный поток", снял санкции, вызвало огромное сопротивление даже здесь, в США – я уже не говорю в остальном мире, у восточных европейцев.

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И теперь получилась очень интересная ситуация: если Путин начнет войну, тогда мы, говорят американцы и европейцы, этот "Северный поток" прикроем. Ну а если не начнет, то легализуете, по существу?

То же самое с Минскими соглашениями. Не выполняют Минские соглашения и Украина, и Путин. А теперь вроде в результате разрешения этого конфликта, в результате того, что дедушка руками развел облака и остановил опасность войны, по этой же логике Минские соглашения должны начать действовать.

Волкер говорил много раз, что Минские соглашения – это соглашения о разделении, дезинтеграции Украины. Поэтому это тоже расчет на то, что никто ничего не помнит.

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Вооруженные силы Украины готовы дать отпор врагу в любой момент, ведь мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и подготовили пакет сокрушительных экономических санкций против России. Поэтому, даже если Кремль решится пойти в наступление, он получит достойный отпор. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!