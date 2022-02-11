Теперь подростка взяли под стражу на 60 дней без права внесения залога. Решение одобрили в Луцком районном суде.

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К этому времени 16-летний находился под круглосуточным домашним арестом. Суд избрал ему такую меру пресечения на 2 месяца с 14 декабря.

Обратите внимание! Подросток и раньше имел проблемы с законом. Например, он применил баллончик со слезоточивым газом и отбирал телефоны. Кроме нарушения ПДД, он причастен к угону автомобиля, ведь отчим парня не позволял ему брать машину.

Что известно о смертельном ДТП в Луцке

Авария произошла еще 12 декабря около 14:00 на проспекте Соборности. Машина Renault Megan влетела в людей, которые переходили дорогу на переходе. Травмировались 6 человек.

Через три недели после аварии умерла потерпевшая 39-летняя лучанка. Женщина так и не пришла в сознание. У нее остался 5-летний сын, который тоже пострадал во время ДТП.

За рулем был подросток, который убегал от полиции. Также в машине сидели двое его друзей. Парни пытались скрыться с места ДТП, однако их поймали.

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