Тепер підлітка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Рішення схвалили у Луцькому міськрайонному суді.

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До цього часу 16-річний перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.

Зверніть увагу! Підліток і раніше мав проблеми із законом. Наприклад, він застосував балончик із сльозогінним газом та відбирав телефони. Крім порушення ПДР, він причетний до викрадення автомобіля, адже вітчим хлопця не дозволяв йому брати машину.

Що відомо про смертельну ДТП у Луцьку

Автотроща сталась ще 12 грудня близько 14:00 на проспекті Соборності. Автівка Renault Megan влетіла в людей, які переходили дорогу на переході. Травмувались 6 людей.

Через три тижні після аварії померла потерпіла 39-річна лучанка. Жінка так і не прийшла до тями. У неї залишився 5-річний син, який теж постраждав під час ДТП.

За кермом був підліток, який тікав від поліції. Також в машині сиділи двоє його друзів. Хлопці намагались втекти з місця ДТП, проте їх впіймали.

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