Тепер підлітка взяли під варту на 60 днів без права внесення застави. Рішення схвалили у Луцькому міськрайонному суді.
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До цього часу 16-річний перебував під цілодобовим домашнім арештом. Суд обрав йому такий запобіжний захід на 2 місяці від 14 грудня.
Що відомо про смертельну ДТП у Луцьку
- Автотроща сталась ще 12 грудня близько 14:00 на проспекті Соборності. Автівка Renault Megan влетіла в людей, які переходили дорогу на переході. Травмувались 6 людей.
- Через три тижні після аварії померла потерпіла 39-річна лучанка. Жінка так і не прийшла до тями. У неї залишився 5-річний син, який теж постраждав під час ДТП.
- За кермом був підліток, який тікав від поліції. Також в машині сиділи двоє його друзів. Хлопці намагались втекти з місця ДТП, проте їх впіймали.
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