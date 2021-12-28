Некоторые из пострадавших от госпитализации сразу же отказались, другие – вернулись домой приходить в себя после лечения.

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Самая тяжелая пострадавшая

Самые тяжелые травмы получила 39-летняя женщина, которая до сих пор находится в коме. В течение 12 дней женщина не приходила в сознание и перенесла уже 4 операции: на голове, ноге и дважды на травмированной руке.

Врачи говорят, что пока рано давать какие-либо прогнозы, но положительная динамика все же наблюдается – пациентку перевели на зондовое питание. На днях даже попытались отключить от аппарата ИВЛ, его легкие работают.

Мужчина потерпевшей Александр мало комментирует ситуацию. Говорит, что не понимает, что будет дальше. Их сын Матвей, тоже пострадавший в аварии, уже чувствует себя хорошо.

Другие потерпевшие тоже понемногу приходят в себя от ужасной аварии. Доцент кафедры права ЛНТУ Виктория Грановская уже вышла на работу и пытается забыть весь ужас, который пришлось пережить. Ее сестра Елена до сих пор на больничном, поскольку получила тяжелые травмы.

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