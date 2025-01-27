16-летняя девушка родила третьего ребенка в карете "скорой" на Днепропетровщине

В Каменском районе Днепропетровской области 16-летняя девушка родила в карете скорой помощи. Мамой она стала уже в третий раз.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заведующую Каменской станции областного Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Ларисы Буданцевой.

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В Каменском за короткое время двое детей родились в "скорой"

Случай с 16-летней роженицей произошел в пятницу, 24 января.

Около 15:02 поступил новый вызов, что у 16-летней девушки начались третьи роды на 40 неделе беременности.

Медики оперативно прибыли по адресу, но в роддом доехать не успели. Ребенок родился прямо в карете "скорой".

Новорожденному мальчику оказали всю необходимую помощь и вместе с мамой доставили в роддом Днепра.

К слову, это уже второй случай за последнее время, когда каменские медики принимали роды в "скорой". В среду, 22 января, так родила четвертого ребенка на 37 неделе беременности 34-летняя женщина.

На Днепропетровщине двое детей родились в "скорой" / Фото Ларисы Буданцевой