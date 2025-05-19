В Харькове школьница подожгла военные внедорожники: ей сообщили о подозрении

В одном из районов Харькова школьница повредила два внедорожника, которые использовались для обороны и защиты государства. Правоохранители установили личность злоумышленницы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Харьковской области.

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Школьница в Харькове подожгла военные внедорожники

В Салтовском районе несовершеннолетняя школьница повредила два транспортных средства, которые использовались для обороны и защиты государства.

Для поджогов девушка использовала бутылку с легковоспламеняющейся смесью. Огнем были повреждены внедорожники Opel Frontera и Toyota Tundra,

– говорится в сообщении.

Известно, что установлена личность злоумышленницы. Ею оказалась 16-летняя местная жительница, ученица 10-го класса.

Следователи сообщили нарушительнице о подозрении по части 2 статьи 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители указали, что злоумышленнице избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога.

В Харьковской областной прокуратуре говорят, что поджоги произошли ночью 16 мая в Салтовском районе Харькова.

"Девушка выполняла задание кураторов, которые пообещали ей денежное вознаграждение и предоставили подробные инструкции, как необходимо действовать. Свои действия она сняла на телефон, чтобы отчитаться "работодателю", однако денежное вознаграждение за поджоги так и не получила", – говорится в сообщении.