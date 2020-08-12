Неспокойное перемирие: украинские воины рассказали, как их "выманивают" боевики
Время от времени боевики на Донбассе устраивают провокации, обстреливая украинские позиции. Но воины Объединенных сил на них не реагируют. Поскольку понимают, что так оккупанты пытаются дискредитировать Украину.
Украинские бойцы о провокациях боевиков
Об этом рассказали украинские военные, которые находятся в зоне боевых действий на Донбассе. Как они рассказали в комментарии "Громадскому", боевики постоянно провоцируют бойцов ОС на ответные действия.
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"В общем тишина. Но вчера или позавчера прилетел 25-й ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов). В пятницу на правом фланге было слышно, что работала стрелкотня (выстрелы из стрелкового оружия). Драконили", – говорят военные.
По их словам, если они видят, что неприцельно стреляют, "то пускай себе!"
Мы понимаем, что враг пытается нас выманить, спровоцировать на ответный огонь. И не ведемся, потому что знаем: они будут говорить, что Украина не хочет перемирия, Украина хочет воевать…
– отмечают украинские бойцы.
Режим прекращения огня на Донбассе: основное
Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.
Что он предполагает
- Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.
- Запрет на применение огня.
- Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.
- Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.
- Создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня.
- Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.