Время от времени боевики на Донбассе устраивают провокации, обстреливая украинские позиции. Но воины Объединенных сил на них не реагируют. Поскольку понимают, что так оккупанты пытаются дискредитировать Украину.

Украинские бойцы о провокациях боевиков

Об этом рассказали украинские военные, которые находятся в зоне боевых действий на Донбассе. Как они рассказали в комментарии "Громадскому", боевики постоянно провоцируют бойцов ОС на ответные действия.

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"В общем тишина. Но вчера или позавчера прилетел 25-й ВОГ (осколочный боеприпас для гранатометов). В пятницу на правом фланге было слышно, что работала стрелкотня (выстрелы из стрелкового оружия). Драконили", – говорят военные.

По их словам, если они видят, что неприцельно стреляют, "то пускай себе!"

Мы понимаем, что враг пытается нас выманить, спровоцировать на ответный огонь. И не ведемся, потому что знаем: они будут говорить, что Украина не хочет перемирия, Украина хочет воевать…

– отмечают украинские бойцы.

Режим прекращения огня на Донбассе: основное

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе началось с 00:01 27 июля 2020 года. Его согласовали Украина и Россия, а также поддерживает ОБСЕ. Соответствующее решение приняли на встрече минской Трехсторонней контактной группы.

Что он предполагает

Запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летающих аппаратов сторон.

Запрет на применение огня.

Запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях.

Эффективное применение дисциплинарных мер за нарушения режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который уведомляет об этом всех ее участников.

Создание и задействование координационного механизма по реагированию на нарушение режима прекращения огня.

Ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм.

Заметим! За время перемирия наблюдатели ОБСЕ зафиксировали по меньшей мере 200 случаев нарушения режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Больше всего провокаций боевики устраивали на Луганщине.