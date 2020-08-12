Час від часу бойовики на Донбасі влаштовують провокації, обстрілюючи українські позиції. Але воїни Об'єднаних сил на це не реагують. Оскільки розуміють, що так окупанти намагаються дискредитувати Україну.

Українські бійці про провокації бойовиків

Про це розповіли українські військові, що перебувають у зоні бойових дій на Донбасі. Як зазначили вони у коментарі "Громадському", бойовики постійно провокують їх на дії у відповідь.

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"Загалом тиша. Але учора чи позавчора прилетів 25-й ВОГ (осколковий боєприпас для гранатометів). У пʼятницю на правому фланзі було чутно, що працювала стрілкотня (постріли зі стрілецької зброї). Драконили", – кажуть військові.

За їхніми словами, якщо вони бачать, що неприцільно стріляють, "то нехай собі!"

Ми розуміємо, що ворог намагається нас виманити, спровокувати на вогонь у відповідь. Та не ведемося, тому що знаємо: вони будуть говорити, що Україна не хоче перемир’я, Україна хоче воювати…

– наголошують українські бійці.

Режим припинення вогню на Донбасі: основне

Повне та всеосяжне припинення вогню на Донбасі розпочалося з 00:01 27 липня 2020 року. Його погодили Україна та Росія, а також підтримує ОБСЄ. Відповідне рішення ухвалили на зустрічі мінської Тристоронньої контактної групи.

Що він передбачає

Заборона на наступальні й розвідувально-диверсійні дії, а також заборона на використання будь-яких видів літальних апаратів сторін.

Заборона на застосування вогню.

Заборона на розміщення важкого озброєння у населених пунктах та їх околицях.

Ефективне застосування дисциплінарних заходів за порушення режиму припинення вогню і повідомлення про них координатора ТКГ, який повідомляє про це всіх її учасників.

Створення та залучення координаційного механізму з реагування на порушення режиму припинення вогню.

У відповідь вогонь у разі наступальних дій допускається тільки в тому випадку, якщо він відкритий за наказом відповідного керівництва Збройних сил України і керівництва збройних формувань ОРДЛО після безуспішної спроби використовувати вищезгаданий координаційний механізм.

Зауважимо! За час перемир'я спостерігачі ОБСЄ зафіксували щонайменше 200 випадків порушення режиму повного і всеосяжного припинення вогню. Найбільше бойовики влаштовували провокації на Луганщині.