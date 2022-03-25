Nestle – кровавая корпорация пособников Путина

25 марта 2022 , 10:28
Читати новину українською
Микола Давидюк

Источник:

фейсбук Николая Давидюка

Nestle не выходит из российского рынка, мол, продают там товары первой необходимости и товары для детей. А детей они бросить никак не могут...

Так вот, Nestle, за ваши деньги бомбят детей в Мариуполе и по всей Украине, в театре, роддомах и мирном жилье. Даже там, где есть надписи ДЕТИ.

Важно Сколько ракет запустила Россия на налоги от Nestle, Renault и Philip Morris

И вам почему-то все равно. Более того, вы это финансируете.

Цинизм Nestle

Закрытие продаж KitKat и Nesquik это обычно мужественный поступок, но сотни других брендов и дальше продаются на рынке России.

А компания финансирует уплатой налогов ракетные удары по украинским детям и мирным жителям.

Акция возле офиса пособий Путина – смотрите видео:

 

Nestle – кровавая корпорация, пытающаяся закрыть глаза на смерти мирных жителей и детей.

Надпись на территории их офиса, будет напоминать им о надписи сделанной в Мариуполе, когда люды скрывались от авиаудара россиян.

ДЕТИ!

Жестокие обстрелы по гражданским – это симптом, что у России проблемы:

 

Автор: Микола Давидюк