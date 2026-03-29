В Европе исчез грузовик вместе с 12 тоннами шоколада KitKat
В Европе похитили партию шоколадных батончиков KitKat на 12 тонн. Местонахождение грузовика, перевозившего их из Италии в Польшу, до сих пор неизвестно.
Об этом сообщили в France24.
Детали похищения нескольких тонн шоколада
Компания Nestlé заявила, что во время транспортировки в Европе исчез грузовик, который перевозил батончики новой линейки KitKat. Всего их насчитывалось 413 793 единицы, а вес груза составлял около 12 тонн.
Произошло это, когда машина отправилась из центральной Италии в Польшу. Она должна была развести шоколад в разные страны по дороге. В результате, говорят в компании, пока неизвестно, где фура и груз.
Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat. Но, видно, воры восприняли это слишком буквально и исчезли с более 12 тоннами нашего шоколада,
– сказал представитель компании.
Из-за инцидента Nestlé предупредило покупателей о возможном дефиците продукции в магазинах перед Пасхой. Или же похищенные батончики могут появиться в неофициальных каналах продаж.
В то же время о похищенном шоколаде можно сообщить компании. Идентифицировать его удастся по уникальному коду партии на каждом батончике.
Сейчас идет расследование совместно с местными властями и партнерами по логистике.
Другие случаи ограбления
В Украине, в Кривом Роге, двое мужчин пытались украсть из "Авроры" 2 мультипечи, сковородку-гриль, 3 пачки кофе и другое на кассе самообслуживания. Из всего оплатить они решили только семена огурцов.
Из того же магазина другой человек вынес 6 павербанков и сдал их в ломбард.