Про це повідомили у France24.

Дивіться також Зухвалі злодії у Кривому Розі винесли техніку та посуд з "Аврори" за ціною насіння огірків

Деталі викрадення кількох тонн шоколаду

Компанія Nestlé заявила, що під час транспортування у Європі зникла вантажівка, яка перевозила батончики нової лінійки KitKat. Загалом їх налічувалось 413 793 одиниці, а вага вантажу становила близько 12 тонн.

Сталось це, коли машина вирушила з центральної Італії до Польщі. Вона мала розвести шоколад до різних країн дорогою. У результаті, кажуть у компанії, поки невідомо, де фура та вантаж.

Ми завжди закликали людей робити перерву з KitKat. Але, видно, злодії сприйняли це надто буквально і зникли з понад 12 тоннами нашого шоколаду,

– сказав представник компанії.

Через інцидент Nestlé попередило покупців про можливий дефіцит продукції у магазинах перед Великоднем. Або ж викрадені батончики можуть з'явитись в неофіційних каналах продажу.

Водночас про викрадений шоколад можна повідомити компанію. Ідентифікувати його вдасться за унікальним кодом партії на кожному батончику.

Наразі триває розслідування спільно з місцевою владою та партнерами з логістики.

Інші випадки пограбування