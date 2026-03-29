Об этом сообщили в France24.

Детали похищения нескольких тонн шоколада

Компания Nestlé заявила, что во время транспортировки в Европе исчез грузовик, который перевозил батончики новой линейки KitKat. Всего их насчитывалось 413 793 единицы, а вес груза составлял около 12 тонн.

Произошло это, когда машина отправилась из центральной Италии в Польшу. Она должна была развести шоколад в разные страны по дороге. В результате, говорят в компании, пока неизвестно, где фура и груз.

Мы всегда призывали людей делать перерыв с KitKat. Но, видно, воры восприняли это слишком буквально и исчезли с более 12 тоннами нашего шоколада,

– сказал представитель компании.

Из-за инцидента Nestlé предупредило покупателей о возможном дефиците продукции в магазинах перед Пасхой. Или же похищенные батончики могут появиться в неофициальных каналах продаж.

В то же время о похищенном шоколаде можно сообщить компании. Идентифицировать его удастся по уникальному коду партии на каждом батончике.

Сейчас идет расследование совместно с местными властями и партнерами по логистике.

