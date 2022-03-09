Nestle прекратила инвестиции на территории России

Компания Nestle заявила о прекращении капиталовложений в России после вторжения страны-агрессора в Украину.

Ранее Nestle сообщала о прекращении рекламы в России.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий 2 недели войны

При этом компания продолжит поставлять основные продукты питания в Россию – так же, как другие крупные производители продуктов.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!

Это может вас заинтересовать