Неординарная ситуация: Шуфрич из СИЗО хотел подать в Раду свой законопроект

Депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич сейчас заключен за государственную измену. Но недавно он попросил председателя Верховной Рады зарегистрировать от себя законопроект о защите прав нацменьшинств с использованием официальных языков ЕС, мол, что он не имеет доступа к своему рабочему компьютеру в СИЗО.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Движение "Честно". Активисты узнали о намерениях Шуфрича с заседания Комитета по вопросам регламента, депутатской этики и организации работы ВРУ.

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Нестор Шуфрич дальше "работает" депутатом

13 февраля на заседании регламентного комитета произошла интересная ситуация – в повестку дня попало депутатское обращение осужденного Нестора Шуфрича из СИЗО к председателю ВРУ Руслану Стефанчуку. Вместе с обращением он направил спикеру парламента сам текст законопроекта.

В декабре суд разрешил Шуфричу выполнять депутатские обязанности прямо из следственного изолятора. Он не может голосовать, но имеет право присоединяться к заседаниям. 5 февраля депутат направил письмо. Однако комитет предлагает не поддерживать просьбу осужденного нардепа.

Нам надо реагировать на это. Предлагаю отреагировать путем ответа председателю Верховной Рады. Это не экспертное заключение и не разъяснение, но учитывая, что ситуация необычная, предлагается согласовать проект ответа председателю Верховной Рады,

– сказал председатель регламентного комитета Сергей Кальченко.

Он также пояснил, что Нестор Шуфрич сейчас не имеет доступа к программе, которая позволяет регистрировать законопроекты. А электронную версию документа он не прислал Стефанчуку, хотя этого требует закон.

Поэтому, в комитете считают, что Шуфрич путем только подачи обращения не может регистрировать законопроекты. Такой проект ответа утвердило большинство членов комитета.

Напомним, Нестор Шуфрич может выполнять обязанности депутата, ведь его еще не признали виновным и не забрали мандат. Подозрение в государственной измене ему объявили в сентябре 2023 года за поддержку нарративов России.