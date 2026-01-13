Подозреваемому в госизмене Шуфричу снова продлили меру пресечения: защита недовольна

13 января суд в очередной раз продлил меру пресечения народному депутату от запрещенной ОПЗЖ Нестору Шуфричу. Он будет находиться под стражей до 13 марта 2026 года с возможностью внесения залога в размере более 33 миллионов гривен, что не удовлетворяет адвокатов.

Меру пресечения продлили и его бывшему помощнику – домашний арест до 13 марта 2026 года. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Смотрите также Подозреваемому в госизмене Шуфричу разрешили выйти под залог

Что известно о деле Шуфрича?

В сентябре 2024 года прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении Шуфрича и его помощника.

Обоих подозревают в финансировании действий, направленных на насильственное изменение конституционного строя и захвате государственной власти. Кроме того, самого нардепа дополнительно обвиняют в государственной измене.

После оккупации Крыма обвиняемые якобы организовали перерегистрацию недвижимости по российскому закону, а также заключили договор охраны с незаконным военизированным формированием и перечислили деньги росгвардии.

"Кроме того, следствие считает, что народный депутат действовал в координации с бывшим высокопоставленным чиновником СНБО, который после 2014 года выехал в Москву и сейчас работает на страну-агрессора. Он систематически транслировал пророссийские нарративы в публичных выступлениях и интервью, осуществляя подрывную деятельность против Украины", – добавили в Офисе Генпрокурора.

Как писало Суспильное, 13 января за Шуфрича должны были внести залог, но этого так и не сделали. Его адвокаты пытаются уменьшить его размер. Говорят, что сумма неподъемная.

Размер достаточно большой для него, даже учитывая все слухи о его значительном материальном состоянии, как утверждает сторона обвинения. Однако пока, опять же, не является тайной, что на него были наложены персональные санкции СНБО в январе прошлого года (2025-го – 24 Канал), и все его активы заблокированы. Есть объективная невозможность осуществлять любые финансовые операции, – заявил адвокат Дмитрий Савицкий.

Он добавил, что его подзащитный уже более 2 лет под стражей, не посещает работу и не получает зарплату, поэтому и не имеет денег.

По словам сына Шуфрича, средства на залог пока ищут.

Один из вариантов – помощь однопартийцев Шуфрича.

Что еще известно?