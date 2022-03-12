Нет больше гостиницы "Украина", – глава ОВА показал последствия обстрелов Чернигова

Россияне продолжают наносить авиационные и ракетные удары по Чернигову. 12 марта они уничтожили гостиницу "Украина", расположенную в самом центре города.

Об этом рассказал Вячеслав Чаус, глава Черниговской ОВД. На своих страницах в соцсетях он показал на видео, что враг сделал с гостиницей.

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Нет отеля, но есть Украина

Чаус подчеркнул, что россияне наносят удары по гражданской инфраструктуре, где нет и никогда не было военных. Из-за этого гибнут мирные жители, многие люди получают ранения.

Сегодня прилетело в гостиницу "Украина". Нет больше отеля. Но есть Украина. И она будет,

– подчеркнул чиновник.

"Миссия украинцев состоит в том, чтобы Путин – больная извращенная тварь – глотнул яду в своем бункере на Урале. Мы сделаем все для того, чтобы он это сделал", – заверил он.

Какая ситуация в городе в целом

По состоянию на утро 12 марта в Чернигове нет электричества и нет воды, газа и тепла. Накануне были удачные попытки возобновить электроснабжение, но враг снова перебивал сети.

Сегодня службы снова приступают к работе. Поэтому Чаус надеется, что уже через день в городе снова появится электричество. Решают также проблемы с мобильной связью и интернетом.

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