В 1980-е и 1990-е годы ХАМАС входил в силу и совершенствовал навыки террора. Об этом рассказал Юрий Мацарский в своем блоге "Большой мир".

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Он напомнил, что нападения на израильтян с тех пор начали происходить все чаще. Они все были более кровавыми.

Внимание! В то время ХАМАС был лишь одной из сил, претендующих на власть в Газе. Но уже в 2007 году его боевики подчинили себе регион полностью.

"Они буквально перерыли туннелями соседний египетский Синай, куда завозят иранские ракеты или комплектующие для их производства", – пояснил Мацарский.

Затем, по его словам, эти ракеты перетягивают на территорию ХАМАСа.

И действенных способов убедить ХАМАС навсегда отказаться от пусков этих ракет – нету,

– считает журналист.

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