В 1980-е и 1990-е годы ХАМАС входил в силу и совершенствовал навыки террора. Об этом рассказал Юрий Мацарский в своем блоге "Большой мир".
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Он напомнил, что нападения на израильтян с тех пор начали происходить все чаще. Они все были более кровавыми.
"Они буквально перерыли туннелями соседний египетский Синай, куда завозят иранские ракеты или комплектующие для их производства", – пояснил Мацарский.
Затем, по его словам, эти ракеты перетягивают на территорию ХАМАСа.
И действенных способов убедить ХАМАС навсегда отказаться от пусков этих ракет – нету,
– считает журналист.
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Конфликт между Палестиной и Израилем: коротко
- В начале мая в Восточном Иерусалиме шли столкновения между израильскими правоохранителями и палестинцами. Конфликт перерос в ракетные обстрелы с обеих сторон.
- Перемирие между Израилем и Сектором Газа ХАМАС начало действовать 21 мая, с 2:00.
- Однако перед началом тишины стороны обменялись обстрелами.