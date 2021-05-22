У 1980-і й 1990-і роки ХАМАС входив в силу і удосконалював навички терору. Про це розповів Юрій Мацарський у своєму блозі "Большой мир".

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Він нагадав, що напади на ізраїльтян відтоді почали відбуватися все частіше. Вони всі були більш кривавими.

Увага! У той час ХАМАС був лише однією з сил, що претендують на владу в Газі. Але вже в 2007 році його бойовики підпорядкували собі регіон повністю.

"Вони буквально перерили тунелями сусідній єгипетський Синай, куди завозять іранські ракети або комплектуючі для їх виробництва", – пояснив Мацарський.

Потім, за його словами, ці ракети перетягують на територію ХАМАСу.

І дієвих способів переконати ХАМАС назавжди відмовитися від пусків цих ракет – немає,

– вважає журналіст.

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