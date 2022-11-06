Нет денег или слишком много двойников: с аккаунтов Путина пропала плашка о верификации

В соцсетях российского президента исчезла плашка о верификации. Почему это произошло, неизвестно. Однако есть предположение.

Так, плашка о верификации исчезла на аккаунтах Путина в твиттере. Подробнее об этом рассказывает 24 канал.

Кстати Маск будет продавать верификацию в Twitter, но подтверждать реальность пользователей никто не будет

В твиттере Путина пропала плашка верификации

Аккаунт президента России зарегистрировали в твиттере в июне 2010 года. Однако уже через несколько месяцев, – в октябре появилась еще одна страница.

Кстати, на двух аккаунтах постят идентичную информацию о Путине. Уверяют, что это официальная страница Кремля.

Правда, плашка о верификации почему-то исчезла.

Заметим, что галочка фактически подтверждает, что владельцем аккаунта является реальный человек или организация, а страница официальная.

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Аккаунт Путина в твиттере без плашки о верификации / Скриншот 24 канала



Еще один профиль президента России в твиттере тоже без соответствующей галочки / Скриншот 24 канала

Почему могла исчезнуть плашка о верификации

Отметим, что накануне в СМИ сообщили, что новый владелец твиттера Илон Маск планирует ввести платную верификацию. Речь шла о 20 долларах в месяц.

Это означает, что верифицированные аккаунты должны будут заплатить за сохранность своих галочек. Кстати, придется сделать это, даже несмотря на то, что верификация была бесплатной с момента ее введения.

Вероятно, бункерному президенту России ну очень трудно заплатить такие "большие" деньги. Потому галочку пришлось снять.