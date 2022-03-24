Нет другого выхода: Верещук объяснила, почему Украина открывает коридоры под обстрелами
Источник:телеканал "Рада"
Мариупольское направление для эвакуации граждан является одним из самых трудных. Оккупанты просто не позволяют людям выехать из города. Тем не менее, Украина продолжает организовывать зеленые коридоры.
Об этом рассказала вице-премьер – министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук. Она отметила, что в настоящее время 40 автобусов едут к мариупольцам, однако их не выпускают на блокпосте в Бердянске.
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Украина снова обращается к Красному Кресту
Мы снова обращаемся к Красному Кресту, к российской стороне с требованием дать возможность людям выехать в Запорожье. Киевская область и другие заявленные сегодня идут лучше, однако есть некоторые случаи,
– рассказала Верещук.
Вице-премьер отметила, что после 24 марта будут анализировать маршруты, чтобы эвакуировать всех желающих. Несмотря на обстрелы и нарушение договоренностей российскими войсками, других вариантов, кроме зеленых коридоров, нет.
Нет другого выхода, кроме гуманитарных коридоров
Нет иного выхода. Коридор – это единственный путь, когда можно, договорившись, открыть людям путь по временно оккупированной территории,
– сказала вице-премьер.
Несмотря на разрушение и опасность, гораздо легче организовывать коридоры с территорий, где присутствуют наши защитники, главная опасность – именно там, где есть оккупационные войска.
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