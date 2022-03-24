Про це розповіла віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. Вона зазначила, що наразі 40 автобусів їдуть до маріупольців, проте їх не випускають на блокпості у Бердянську.

Раніше Росіяни захопили храм УПЦ МП у Маріуполі та ведуть обстріли з його вікон

Україна знову звертається до Червоного Хреста

Ми знову звертаємось до Червоного Хреста, до російської сторони з вимогою дати можливість людям виїхати до Запоріжжя. Київська область та інші заявлені сьогодні йдуть краще, проте є теж певні випадки,

– розповіла Верещук.

Віцепрем'єрка зазначила, що після 24 березня аналізуватимуть маршрути, аби евакуювати всіх охочих. Попри обстріли та постійне порушення домовленостей російськими військами, інших варіантів, окрім зелених коридорів, немає.

Немає іншого виходу, окрім гуманітарних коридорів

Немає іншого виходу. Коридор – це єдиний шлях, коли можна, домовившись, відкрити людям шлях по території, яка тимчасово окупована,

– сказала віцепрем'єрка.

Попри руйнування та небезпеку, набагато легше організовувати коридори з територій, де присутні наші захисники, головна небезпека – саме там, де є окупаційні війська.

Це варто переглянути: як минув місяць героїчного протистояння українців