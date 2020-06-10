В летнюю жару многим хочется моря. Поэтому, давайте поговорим о море. Точнее – о тех, кто работает для того, чтобы море у нас было.

Но для начала – немного историй о военных.

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Об анекдотической коррупции…

Итак, давайте вспомним, что в Николаеве есть 198-й учебный центр. Там моряков готовят к службе на кораблях и в воинских частях Военно-Морских Сил. На базе этого же центра готовят сержантов и старшин, будто в лучших армиях НАТО. Это важно, так как именно на сержантах держится управление отделениями в бою.

Выпускниками этого центра стали много действительно крутых военнослужащих, которых с чистой совестью можно ставить в пример.

Но в самом центре постоянно что-то идет не так и он регулярно попадает в скандалы. Причем – странные скандалы, будто списанные со старых советских анекдотов об армии.

Несколько лет назад, например, вокруг центра возник скандал из-за того, что там начался срыв подготовки сержантов. По приказу командира центра, капитана 1-го ранга Шагена Шайволодяна, сорвали проведение плановых занятий. Курсанты же вместо этого пошли заметать территорию. Зачем?

Тогда участник боевых действий, сержант морской пехоты Тарас Чмут объяснил, почему будущие лидеры, должны выполнять хозяйственные работы, а не заниматься боевой подготовкой. По его словам, Шайволодян – офицер старого мировоззрения, где "срочник – это раб, который должен мести плац, колись траву, и регулярно отдавать воинское приветствие, а служба должна сводиться к безупречно отработанным бумагам – главному залогу спокойной службы". Боевая же подготовка при таких раскладах, отодвигается дальше, как мало нужный элемент службы.

Учебный центр, как пишут СМИ, фигурирует в уголовных делах, связанных с коррупцией. Военных, которые там учатся (и срочников, и контрактников) заставляют ремонтировать территорию, работать на кухне, что-то разгружать, убирать стихийные свалки за пределами воинской части и переводить деньги на ремонт в общую кассу.

Поборы в центре – история еще одного, отдельного скандала. СМИ опубликовали аудиозапись с совещания, которое проводил командир центра Шайволодян. Он объяснял офицерам и старшинам, что они должны мотивировать солдат предоставлять деньги на различные хозяйственные нужды воинской части. Тем кто не имеет денег для сдачи в кассу части, предлагается брать кредит. Тех, кто деньги не сдал – в увольнение не отпускают и награждают дополнительным нарядом. Действительно, какой смысл ходить в увольнение если у тебя нет денег?

Еще один потенциальный скандал прошел мимо широкой общественности. Несколько лет назад, как рассказывают военные, прошедшие через этот центр, на курсах, где готовили людей к выезду в зону боевых действий, инструктором приняли максимально неподготовленного человека. Несмотря на предупреждение, что все, кто впоследствии погибнут на войне из-за некачественной подготовки, будут полностью на его совести.

Из военкомата просто призвали гражданского человека, который должен был обучать воинов, идущих на войну. Этот человек просто открывал учебник и зачитывал абзацы оттуда, не имея достаточно понимания, чтобы ответить хоть на один вопрос,

– рассказал один из военнослужащих на условиях анонимности.

Почему тогда не готового к преподаванию мужчину взяли? Потому что, как говорят военные, он был родственником Шайволодяна.

...ее трагических последствиях…

Историю управления учебным центром с анекдотическими элементами можно было бы оставить без чрезмерного внимания. Но. От его качественной работы зависят человеческие жизни. Буквально.

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В конце мая на территории складов военно-морской базы "Юг" 24-летний матрос напал с ножом на сослуживца. Ночью, в спальне. При задержании парень сопротивлялся и ножом ранил еще и полицейского, который пытался его успокоить. Сейчас парня положили в специализированное отделение Военно-медицинского клинического центра Южного региона – проверяют психическое состояние. Говорят, есть основания полагать, что он страдает расстройством психики.

Этот парень – выпускник 198-го учебного центра в Николаеве. И все, что случилось с ним потом – ответственность руководителя этого учебного центра.

Учебные центры для того и существуют, чтобы выявлять штуки, подобные к "основаниям считать, что человек страдает расстройством психики". В учебном центре есть целый штат специально обученных специалистов, которые за три месяца службы должны понять, сможет ли человек проходить дальнейшую военную службу, где и кем он сможет служить. И где – не сможет.

Тем более, что парень, который совершил нападение, когда находился в учебном центре откровенно говорил, что не хочет и не готов брать оружие в руки. Это, кстати, не какой-то уникальный случай. Для тех, кто по религиозным или этическим убеждениям не может брать оружие в руки, даже существуют альтернативные виды службы. Но парня, который, по словам сослуживцев, был абсолютно нормальным, просто не хотел брать оружие в руки и даже отказывался принимать присягу, распределили сначала – к морской пехоте, где есть тоны оружия и куча боевых задач, а затем перевели в часть, которая занималась охраной складов. И парень сломался.

Если заметить, что в николаевском учебном центре, по словам военнослужащих, Шайволодян пытается контролировать все, включая и личную жизнь военнослужащих, не знать, что один из матросов не готов к боевым задачам, он не мог. Но все же разрешил отправить его на служение, к которому парень был непригоден.

Казалось, для того, чтобы устранить от управления учебным центром Шайволодяна, оснований хватает. О скандалах с ним журналисты писали годами.

Зато, как пишут СМИ, ему планируют дать должность заместителя командующего ВМС по боевой подготовке. Где ему придется нести ответственность за значительно большее количество жизней.

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...и влиянии всего этого на море

Так вот о море. Если страна имеет свое море – всегда найдется тот, кто захочет его отобрать. Попытки России лишить нас доступа к акваториям Черного и Азовского морей – лучший тому пример.

Море – это грандиозный экономический ресурс, благодаря которому государство имеет возможность развиваться. Для того, чтобы свое море защитить стране нужен эффективный флот. Эффективный – здесь ключевое слово.

Эффективность флота полностью зависит от того, насколько грамотным и качественным будет его командование. Это не та история, в которой можно назначить на высокий пост мелочного, властного самопляса, и надеяться, что оно само все как-то будет существовать. Армия так не работает, там ничего не делается само по себе. Если командование непрофессиональное и подвержено коррупции – флот просто развалится. Тогда свое право на море отстоять будет не просто очень трудно, а практически невозможно.

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Поэтому история с изменением командование флота станет прекрасной иллюстрацией того, насколько Украине нужны ее два моря. Если туда назначат людей, которые не способны к эффективному управлению, значит, бороться за свои моря Украина не готова.