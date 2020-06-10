У літню спеку багатьом хочеться моря. Тому, давайте поговоримо про море. Точніше – про тих, хто працює для того, аби море у нас було.

Але для початку – трохи історій про військових.

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Про анекдотичну корупцію…

Отже, давайте згадаємо, що у Миколаєві є 198-ий навчальний центр. Там моряків готують до служби на кораблях та у військових частинах Військово-морських Сил. На базі цього ж центру готують сержантів та старшин, ніби у кращих арміях НАТО. Це важливо, тому що саме на сержантах тримається управління відділеннями в бою.

Випускниками цього центру стали чимало дійсно крутих військовослужбовців, яких із чистим сумлінням можна ставити у приклад.

Але у самому центрі постійно щось іде не так і він регулярно потрапляє у скандали. При чому – дивні скандали, ніби списані зі старих радянських анекдотів про армію.

Кілька років тому, наприклад, навколо центру виник скандал через те, що там почався зрив підготовки сержантів. За наказом командира центру, капітана 1-го рангу Шагена Шайволодяна, зірвали проведення планових занять. Курсанти ж замість цього пішли замітати територію. Нащо?

Тоді учасник бойових дій, сержант морської піхоти Тарас Чмуть пояснив, чому майбутні лідери, мають виконувати господарчі роботи, а не займатись бойовою підготовкою. За його словами, Шайволодян – офіцер старого світогляду, де "строковик – це раб, який має мести плац, щипати траву, і регулярно віддавати військове вітання, а служба має зводитися до бездоганно відпрацьованих паперів – головної запоруки спокійної служби". Бойова ж підготовка за таких розкладів, відсувається якнайдалі, як мало потрібний елемент служби.

Навчальний центр, як пишуть ЗМІ, фігурує у кількох кримінальних справах, повʼязаних з корупцією. Військових, які там навчаються (і строковиків, і контрактників) змушують ремонтувати територію, працювати на кухні, щось розвантажувати, прибирати стихійне сміттєзвалище за межами військової частини та переказувати гроші на ремонт у загальну касу.

Побори у центрі – історія ще одного, окремого скандалу. ЗМІ опублікували аудіозапис з наради, яку проводив командир центру Шайволодян. Він пояснював офіцерам та старшинам, що вони повинні мотивувати солдатів надавати гроші на різні господарські потреби військової частини. Тим хто, не має грошей для сдачі у касу частини, пропонується брати кредит. Тих, хто гроші не здав – у звільнення не відпускають і нагороджують додатковим нарядом. Дійсно, який сенс ходити у звільнення якщо у тебе нема грошей?

Ще один потенційний скандал пройшов повз широкий загал. Кілька років тому, як переказують військові, які пройшли через цей центр, на курсах, де готували людей до виїзду у зону бойових дій, інструктором взяли максимально непідготовлену людину. Попри попередження, що всі, хто згодом загинуть на війні через неякісну підготовку, будуть повністю на його совісті.

З військкомату просто призвали цивільну людину, яка мала навчати воїнів, які йдуть на війну. Цей чоловік просто відкривав підручник і зачитував абзаци звідти, не маючи достатньо розуміння, аби відповісти хоч на одне питання,

– розповів один з військовослужбовців на умовах анонімності.

Чому тоді не готового до викладання чоловіка взяли? Тому що, як кажуть військові, він був родичем Шайволодяна.

… її трагічні наслідки…

Історію управління навчальним центром із анекдотичними елементами можна було б лишити без надмірної уваги. Але. Від його якісної роботи залежать людські життя. Буквально.

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Наприкінці травня на території складів військово-морської бази "Південь" 24-річний матрос напав із ножем на товариша по службі. Вночі, у спальні. При затриманні хлопець чинив опір і ножем поранив ще й поліцейського, який намагався його заспокоїти. Зараз хлопця поклали у спеціалізоване відділення Військово-медичного клінічного центру Південного регіону – перевіряють психічний стан. Кажуть, є підстави вважати, що він страждає розладом психіки.

Цей хлопець – випускник 198-го навчального центру у Миколаєві. І все, що сталось із ним потім – відповідальність керівника цього навчального центру.

Навчальні центри для того і існують, аби виявляти штуки, подібні до "підстав вважати, що людина страждає розладом психіки". У навчальному центрі є цілий штат спеціально навчених спеціалістів, які за три місяці служби мають зрозуміти, чи зможе людина проходити подальшу військову службу, де і ким вона зможе служити. І де – не зможе.

Тим більше, що хлопець, який скоїв напад, коли перебував у навчальному центрі відверто говорив, що не хоче і не готовий брати зброю до рук. Це, до речі, не якийсь унікальний випадок. Для тих, хто з релігійних чи етичних переконань не може брати зброю до рук, навіть існують альтернативні види служби. Але хлопця, який, за словами товаришів по службі, був абсолютно нормальним, просто не хотів брати зброю до рук і навіть відмовлявся приймати присягу, розприділили спочатку – до морської піхоти, де є тони зброї і купа бойових завдань, а потім перевели у частину, яка займалась охороною складів. І хлопець зламався.

Якщо зауважити, що у миколаївському навчальному центрі, за словами військовослужбовців, Шайволодян намагається контролювати все, включно і особистим життям військовослужбовців, не знати, що один з матросів не готовий до бойових завдань, він не міг. Але все ж дозволив відправити його на ту службу, до якої хлопець був непридатний.

Здавалось, для того, аби усунути від управління навчальним центром Шайволодяна, підстав вистачає. Про скандали із ним журналісти писали роками.

Натомість, як пишуть ЗМІ, йому планують дати посаду заступника командуючого ВМС із бойової підготовки. Де йому доведеться нести відповідальність за значно більшу кількість життів.

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…та вплив всього цього на море

Так ось про море. Якщо країна має своє море – завжди знайдеться той, хто захоче його відібрати. Спроби Росії позбавити нас доступу до акваторій Чорного і Азовського морів – зайвий тому приклад.

Море – це грандіозний економічний ресурс, завдяки якому держава має можливість розвиватись. Для того, аби своє море захистити країні потрібен ефективний флот. Ефективний – тут ключове слово.

Ефективність флоту повністю залежить від того, наскільки грамотним та якісним буде його командування. Це не та історія, у якій можна призначити на високу посаду дріб’язкового, владного самопляса, і сподіватись, що воно само все якось існуватиме. Армія так не працює, там нічого не робиться саме по собі. Якщо командування непрофесійне та схильне до корупції – флот просто розвалиться. Тоді своє право на море відстояти буде не просто дуже важко, а практично неможливо.

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Тому історія зі зміною командування флоту стане чудовою ілюстрацією того, наскільки Україні потрібні її два моря. Якщо туди призначать людей, які не здатні до ефективного управління, значить, боротись за свої моря Україна не готова.