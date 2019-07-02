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      У Військово-Морських Силах України озвучили головний урок, який отримали у 2014 році

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      Військово-Морські сили України
      Військово-Морські сили України / 24 канал

      Будь-яке іноземне формування, яке існує на території України, має існувати на умовах України. І лише за умови, що Україна контролює межі, дотримання умов існування та кількість озброєння у цього формування.

      Про це в інтерв’ю 24 каналу розповіла помічниця командувача Військово-Морських сил України, капітан першого рангу Марина Каналюк.

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      За її словами, до такого висновку вона дійшла, аналізуючи проблемні пункти Харківських угод, якими було продовжено перебування російського Чорноморського флоту на території Криму перед окупацією півострову.

      "Ми фіксували порушення російським Чорноморським флотом українсько-російських угод. У 2014 році вони порушили угоди між нашими країнами не раптово. Порушення були завжди. Було нарощування сил, про яке ми доповідали. В останній рік перед анексією – воно було інтенсивнішим. Ідеологія дій Росії було давно зрозуміло. Фахівцям – так точно. Ми доводили цю інформацію до Міністерства оборони, але у політиків були свої погляди на розвиток ситуації", – пояснила Каналюк.

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      При цьому вона зауважила, що зараз вже не має сенсу говорити про ці угоди та угоди, підписані із Росією. Але з усієї історії, яка склалась із російським флотом у Криму, потрібно винести один урок:

      Якщо ми маємо іноземне формування на території нашої країни, воно повинно бути розташоване компактно і у чітко окреслених межах. Правила його розміщення на території нашої країни повинні бути чітко сформульовані. Ми маємо жорстко контролювати дотримання цих правил,
      – наголосила Каналюк.

      За її словами, підрозділи ЧФ РФ були розкидані по всій території Криму. Вони спокійно пересувались півостровом. Вони здійснювали пересування своєї техніки поза місцями своєї дислокації. Підвезення продуктів і озброєння здійснювались не всередині їхніх закритих гарнізонів.

      Капітан першого рангу наголосила, що іноземне формування на території нашої країни має бути розташоване за закритим парканом, ми повинні контролювати чисельність їх озброєння. Інакше – порушення інтересів України будуть постійними.

      Ключове – ми повинні чітко розуміти мету перебування цього формування на нашій території. Інакше історія із ЧФ РФ повториться і Україна знову підпише собі смертний вирок.

      Більше про те, які уроки потрібно винести із історії анексії Криму Росією у 2014 році читайте у спецпроекті 24 каналу Захист моря: сучасна історія українського флоту

      Як Росія анексувала український Крим?Росія почала захоплювати півострів 20 лютого 2014 року. У цей час в Україні тривав Євромайдан, проте Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. У кінці лютого Росія почала перекидати на територію Криму своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Це було просто, адже на півострові базувалися війська Чорноморського флоту Росії. Паралельно з’явилося угруповання з російських "казаків". Вони діяли під прикриттям "самооборони Криму".

      Вже 16 березня у Криму Росія провела так званий референдум про приєднання півострова до РФ. Сам референдум був незаконним, а результати сфальсифіковані. Референдум не визнали ні Україна, ні цивілізований світ. Проте саме цей "референдум" послугував Кремлю підставою для незаконного "приєднання" півострова до Росії.

      Україна не могла завадити анексії Криму, адже плану дій не було, а українська армія руйнувалася роками.

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Україна – Росія Збройні сили України Анексія Криму Референдум у Криму
      Джерело: 24 канал
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