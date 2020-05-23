Чому морська піхота – еліта ЗСУ: Зеленський і командування привітали морпіхів зі святом

23 травня морські піхотинці України відзначають своє професійне свято. Воно є щорічним. До 2018 року святкування проходило 16 листопада. Пропонуємо Вам ознайомитися з найцікавішими фактами про морську піхоту.

Коротко про історію свята

Відзначати цей день почали 16 листопада 2014 року. Але у 2018 року День морської піхоти перенесли на 23 травня. Це пов'язано з річницею указу гетьмана Скоропадського щодо Морського відомства "Про початок формування бригади морської піхоти у складі трьох полків для несення служби", передає 24 канал.

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Скоропадський підписав відповідний документ 23 травня 1918 року та таким чином поклав початок формуванню першої бригади морської піхоти Української Держави.

За даними Українського інститутут національної пам’яті, морські піхотинці були серед тих героїв Армії УНР, які не склали зброї, а вирушили в Перший Зимовий похід тилами денікінських і червоних окупантів. За п’ять місяців морські піхотинці разом з іншими українськими вояками пройшли з боями не одну тисячу кілометрів. Зрештою вони з’єдналися з 2-ю стрілецькою дивізією Армії УНР, яка наступала на Поділлі в союзі з Військом Польським.

Відважні морпіхи були учасниками та трагічного Другого Зимового походу Армії УНР восени 1921 року. Зокрема, 17 листопада 1921 року учасники рейду зазнали поразки в бою з червоними під Малими Міньками на Житомирщині. Серед загиблих був і один із творців морської піхоти УНР Михайло Білинський.

Вже третій рік поспіль цього травневого дня ми відзначаємо силу та мужність українських морських піхотинців, шануємо тих, хто поклав своє життя в боротьбі за свободу та цілісність України, і вітаємо всіх причетних із професійним святом!

– зауважили у пресцентрі Збройних Сил України.

Хто такі морські піхотинці

Історія морської піхоти України

Морська піхота входить до складу Збройних сил України як окремий рід військ. Він являє собою передові з'єднання висадки, які діють у складі тактичних і оперативно-тактичних десантів.

Що обороняють морпіхи

Пункти базування ВМС,

острови,

узбережжя,

порти,

аеродроми,

інші стратегічні об'єкти.

Підпорядковується морська піхота Командуванню військ берегової охорони ЗСУ та входить до складу об'єднаних сил швидкого реагування.

З 2018 року морську піхоту України очолює генерал-лейтенант Юрій Содоль. Командування морпіхів базується в Миколаєві.

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Найцікавіші факти про морську піхоту України

Це передовий і елітний загін Збройних Сил України.

Морська піхота нинішнього зразка в Україні виникла ще в 1918 рік, під час існування Української Держави у формі Гетьманату Павла Скоропадського.

У липні 1993 року, після створення Військово-морських Сил України, в Севастополі було сформовано 1-й Окремий батальйон Морської піхоти. До нього входили кращі офіцери Чорноморського флоту, які виявили бажання служити Батьківщині

У грудні 2013 року в Керчі було сформовано ще один (501-й) батальйон морської піхоти.

Після захоплення Криму Росією, у березні 2014 року, залишилось 200 морпіхів. Усіх їх передислокували в Миколаїв та Одесу.

З 2014 року морська піхота несе службу в зоні бойових дій на Донбасі та протистоїть російському агресору.

Хто привітав морпіхів із їхнім професійним святом

Президент Володимир Зеленський

Президент наголосив, що морська піхота – більше, аніж просто рід військ. Це братерство сильних, витривалих, вірних своїм переконанням та покликанню патріотів України, які завжди там, де важко, де необхідна швидкість, рішучість і перемога. За словами Зеленського, саме тому гасло “Вірний завжди” є справжньою візитною карткою українського морського піхотинця.

Вітаю вас із Днем морської піхоти України – професійним святом воїнів, які володіють особливими навичками та спеціальною підготовкою та спроможні діяти однаково ефективно на суші, на морі та в повітрі, виконуючи важливі завдання за будь-яких умов бойової обстановки,

– передає слова українського президента його пресслужба.

Крім того, Зеленський зауважив, що в часи доленосних випробувань для України морські піхотинці своїм прикладом та умілими діями на практиці довели високу бойову майстерність, демонструючи мужність та відвагу у протистоянні з російським агресором.

"Від імені Українського народу висловлюю подяку особовому складу та ветеранам морської піхоти за стійкість і героїзм, виявлені під час захисту територіальної цілісності України. У цей день ми вклоняємось сім’ям та родинам полеглих захисників, вшановуючи пам’ять про кожного. Переконаний, що українські морські піхотинці й надалі надійно захищатимуть свободу і незалежність нашої держави", – наголосив президент.

Водночас він побажав українським морпіхам і їхнім родинам міцного здоров'я, добробуту, незламності духу та нових перемог.

"Слава морській піхоті України! Слава Україні!" – підсумував Зеленський.

Командувач морської піхоти ВМС генерал-лейтенант Юрій Содоль

Він наголосив, що сьогоднішні українські морські піхотинці – це поєднання воїнського духу, витримки та професіоналізму.

Наша історія свідчить про те, що характер морського піхотинця долає найскладніші виклики, адже скрізь, де з’являється зовнішня загроза державі, – завдання виконують штормові берети. Наша воля, відданість та віра в перемогу – легендарні, ми є справжньою силою, що домінує над ворогом. Щодня ми демонструємо вірність ідеалам, що нас сформували, та нації, яку ми захищаємо,

– підкреслив командувач морської піхоти.

За його словами, саме ці зобов’язання морпіхи шанують, коли говорять: "Вести! Боротися! Перемагати!" та "Вірний завжди!".

"З нагоди Дня морської піхоти України бажаю усім Вам і Вашим рідним міцного здоров’я, родинного щастя та добробуту. Наснаги в почесній, відповідальній справі захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності нашої Батьківщини! Перемоги в ім’я миру на нашій землі, в ім’я єдності нашого народу та процвітання України!" – підсумував він.

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Командувач ВМС ЗСУ Ігор Воронченко

Він нагадав з 2004 року він проходив службу пліч-о-пліч із морським піхотинцями. Починаючи з перших батальйонів морської піхоти та полігонів Криму, зокрема.

Я відчуваю дух морської піхоти, я відчуваю відданість, відчуваю натхнення служити Україні. Те що ви зробили в 2014 році, – спонукало вірі українського народу в перемогу. Те, що ви робите зараз, захищаючи наші кордони на Сході України, – це дає стимул для наших дітей. Для наших дітей, що вони жили у вільній світлій державі, яка цінує життя людини та прагнення жити краще,

– заявив Воронченко.

Також він пригадав тих, хто за роки російської агресії віддав свої життя за Україну.

Привітання Ігора Воронченка з Днем морської піхоти: відео

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв

Він пригадав, що у березні 2014 року морпіхи одними з перших зустріли так звану гібридну війну та в умовах потужного інформаційно-психологічного впливу продемонстрували стійкість і відвагу. Водночас залишились вірними Військовій Присязі та не зрадили українському народові.

На превеликий жаль, під час запеклих боїв з ворогом в районі проведення операції Об’єднаних сил і Антитерористичної операції, ми втратили найкращих. Вклонімося перед пам’яттю українських морських піхотинців, які віддали своє життя, виконуючи конституційний обов’язок,

– зауважив військовий.

За його словами, морські піхотинці – там, де найважче, де потрібні стійкість, швидкість і рішучість.

Також він подякував морпіхам за відвагу та героїзм, за те, що залишаються "Вірними завжди!"

Привітання Сергія Наєва з Днем морської піхоти: відео

Міністр оборони Андрій Таран

За його словами, щороку українська морська піхота набирає нових обертів у професійному та структурному розвитку. Так, командування морської піхоти, окремі бригади й батальйони продовжують професійно виконувати завдання за призначенням як у пунктах постійної дислокації, так і в районі проведення операції Об’єднаних сил.​

Ви, не зрадивши своєї країни, в черговий раз підтвердили незмінне гасло морських піхотинців — "Вірні завжди!". Мужність, неймовірна сила духу та незламний патріотизм кожного українського морпіха – взірець для наслідування,

– каже міністр.

Також він пригадав тих морпіхів, які загинули у боротьбі з підступним ворогом за незалежність України.

"Висловлюю вдячність всьому особовому складу частин та підрозділів морської піхоти за зразкову службу. Дякую вам за високий професіоналізм як в повсякденній діяльності, так і під час гідного представлення України на міжнародній арені під час спільних навчань та тренувань із закордонними партнерами". – підсумував Таран.

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