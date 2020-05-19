Гендерно рівне свято: 14 жовтня стало Днем захисників України

Верховна Рада ухвалила зміни, які стосуються державного свята 14 жовтня. Раніше цей день офіційно називали Днем захисника України, що містило гендерну нерівність.

За відповідне рішення проголосував 261 депутат. Із повним текстом законопроєкту №2325 можна ознайомитися на сайті Верховної Ради.

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Закон депутати ухвалили за основу. Обговорення точилося довкола того, чому у назву свята не винесли фемінітиву "захисниць", а використали множину від іменника "захисник".

Як змінили назву свята

Аби змінити назву свята, народні депутати ухвалили зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України. Авторкою законопроєкту є депутатка від "Слуги народу" Марина Бардіна.

На наше глибоке переконання, нинішня назва свята “День захисника України” не повністю передає його суть та зміст. Адже поруч із чоловіками-захисниками Україну боронили також і жінки-захисниці,

– вмотивувала закон авторка у пояснювальній записці.

Водночас у законопроєкті не пояснено, чому в назву свята вирішили не виносити фемінітив. Відтак, свято запропонували перейменувати, просто внісши в назву форму множини – "захисників".

Що відомо про День захисника України

Свято виникло під час зростання патріотичних настроїв у відповідь на агресію Росії на Донбасі і в Криму.

П'ятий президент Петро Порошенко встановив 14 жовтня державним святом своїм Указом у 2014 році. Тоді ж він скасував святкування Дня захисника Вітчизни 23 лютого.

Свято випадає на 14 жовтня, адже в цей день відзначають День українського козацтва, символом якого була Богородиця.

5 березня 2015 року Верховна Рада підтримала президентський законопроект про встановлення офіційного вихідного 14 жовтня.

День захисника України – дивіться відео 24 каналу