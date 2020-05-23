Почему морская пехота – элита ВСУ: Зеленский и командование поздравили морпехов с праздником

23 мая морские пехотинцы Украины отмечают свой профессиональный праздник. Он является ежегодным. До 2018 года празднование проходило 16 ноября. Предлагаем Вам ознакомиться с интересными фактами о морской пехоте.

Коротко об истории праздника

Отмечать этот день начали 16 ноября 2014 года. Но в 2018 году День морской пехоты перенесли на 23 мая. Это связано с годовщиной указа гетмана Скоропадского по Морскому ведомству "О начале формирования бригады морской пехоты в составе трех полков для несения службы", передает 24 канал.

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Скоропадский подписал соответствующий документ 23 мая 1918 года и таким образом положил начало формированию первой бригады морской пехоты Украинского Государства.

По данным Украинского института национальной памяти, морские пехотинцы были среди тех героев Армии УНР, которые не сложили оружие, а отправились в Первый Зимний поход в тыл деникинских и красных оккупантов. За пять месяцев морские пехотинцы вместе с другими украинскими воинами прошли с боями не одну тысячу километров. В конце концов они соединились со 2-й стрелковой дивизией Армии УНР, которая наступала на Подолье в союзе с Войском Польским.

Отважные морпехи были участниками и трагического Второго Зимнего похода Армии УНР осенью 1921 года. В частности, 17 ноября 1921 года участники рейда потерпели поражение в бою с красными под Малыми Миньками на Житомирщине. Среди погибших был и один из создателей морской пехоты УНР Михаил Белинский.

Уже третий год подряд в этот майский день мы отмечаем силу и мужество украинских морских пехотинцев, чтим тех, кто положил свою жизнь в борьбе за свободу и целостность Украины, и поздравляем всех причастных с профессиональным праздником!

– отметили в пресс-центре Вооруженных Сил Украины.

Кто такие морские пехотинцы

История морской пехоты Украины

Морская пехота входит в состав Вооруженных сил Украины как отдельный род войск. Она представляет собой передовые соединения высадки, которые действуют в составе тактических и оперативно-тактических десантов.

Что обороняют морпехи

Пункты базирования ВМС,

острова,

побережье,

порты,

аэродромы,

другие стратегические объекты.

Подчиняется морская пехота Командованию войск береговой охраны ВСУ и входит в состав объединенных сил быстрого реагирования.

С 2018 года морскую пехоту Украины возглавляет генерал-лейтенант Юрий Содоль. Командование морпехов базируется в Николаеве.

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Самые интересные факты о морской пехоте Украины

Это передовой и элитный отряд Вооруженных Сил Украины.



Морская пехота нынешнего образца в Украине возникла еще в 1918 году, во время существования Украинского Государства в форме Гетманата Павла Скоропадского.



В июле 1993 года, после создания Военно-морских Сил Украины, в Севастополе был сформирован 1-й Отдельный батальон Морской пехоты. В него входили лучшие офицеры Черноморского флота, изъявившие желание служить Родине.



В декабре 2013 года в Керчи был сформирован еще один (501-й) батальон морской пехоты.



После захвата Крыма Россией в марте 2014 года, осталось 200 морпехов. Всех их передислоцировали в Николаев и Одессу.



С 2014 года морская пехота несет службу в зоне боевых действий на Донбассе и противостоит российскому агрессору.

Кто поздравил морпехов с их профессиональным праздником

Президент Владимир Зеленский

Президент подчеркнул, что морская пехота – это больше, чем просто род войск. Это братство сильных, выносливых, верных своим убеждениям и призванию патриотов Украины, которые всегда там, где трудно, где нужна быстрота, решительность и победа. По словам Зеленского, именно поэтому лозунг "Верный всегда" является настоящей визитной карточкой украинского морского пехотинца.

Поздравляю вас с Днем морской пехоты Украины – профессиональным праздником воинов, которые владеют особыми навыками и специальной подготовкой и способны действовать одинаково эффективно на суше, на море и в воздухе, выполняя важные задачи в любых условиях боевой обстановки,

– передает слова украинского президента его пресс-служба.

Кроме того, Зеленский отметил, что во время судьбоносных испытаний для Украины морские пехотинцы своим примером и умелыми действиями на практике доказали высокое боевое мастерство, демонстрируя мужество и отвагу в противостоянии с российским агрессором.

"От имени Украинского народа выражаю благодарность личному составу и ветеранам морской пехоты за стойкость и героизм, проявленные во время защиты территориальной целостности Украины. В этот день мы кланяемся семьям и семьям павших защитников, чтя память о каждом. Убежден, что украинские морские пехотинцы и в дальнейшем надежно будут защищать свободу и независимость нашего государства", – подчеркнул президент.

Вместе с тем он пожелал украинским морпехам и их семьям крепкого здоровья, несокрушимости духа и новых побед.

"Слава морской пехоте Украины! Слава Украине!" – подытожил Зеленский.

Командующий морской пехоты ВМС генерал-лейтенант Юрий Содоль

Он подчеркнул, что сегодняшние украинские морские пехотинцы – это сочетание воинского духа, выдержки и профессионализма.

Наша история свидетельствует о том, что характер морского пехотинца преодолевает самые сложные вызовы, ведь везде, где появляется внешняя угроза государству, – задачу выполняют штормовые береты. Наша воля, преданность и вера в победу – легендарные, мы являемся настоящей силой, доминирующей над врагом. Ежедневно мы демонстрируем верность идеалам, которые нас сформировали, и нации, которую мы защищаем,

– подчеркнул командующий морской пехоты.

По его словам, именно эти обязательства морпехи уважают, когда говорят: "Вести! Бороться! Побеждать!" и "Верный всегда!".

"По случаю Дня морской пехоты Украины желаю всем Вам и Вашим родным крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Вдохновения в почетном, ответственном деле защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности нашей Родины! Победы во имя мира на нашей земле, во имя единства нашего народа и процветания Украины!" – подытожил он.

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Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко

Он напомнил, что с 2004 года он проходил службу бок о бок с морскими пехотинцами. Начиная с первых батальонов морской пехоты и полигонов Крыма, в частности.

Я чувствую дух морской пехоты, я чувствую преданность, чувствую вдохновение служить Украине. То, что вы сделали в 2014 году, – побудило веру украинского народа в победу. То, что вы делаете сейчас, защищая наши границы на Востоке Украины, – это дает стимул для наших детей. Для наших детей, чтоб они жили в свободном светлом государстве, которое ценит жизнь человека и стремление жить лучше,

– заявил Воронченко.

Также он вспомнил тех, кто за годы российской агрессии отдал свои жизни за Украину.

Поздравление Игоря Воронченко с Днем морской пехоты: видео

Командующий Объединенных сил ВСУ Сергей Наев

Он вспомнил, что в марте 2014 года морпехи одними из первых встретили так называемую гибридную войну и в условиях мощного информационно-психологического воздействия продемонстрировали стойкость и отвагу. В то же время остались верными Военной Присяге и не предали украинский народ.

К большому сожалению, во время ожесточенных боев с врагом в районе проведения операции Объединенных сил Антитеррористической операции, мы потеряли лучших. Поклонимся перед памятью украинских морских пехотинцев, отдавших свою жизнь, выполняя конституционный долг,

– отметил военный.

По его словам, морские пехотинцы – там, где тяжелее всего, где нужны стойкость, скорость и решительность.

Также он поблагодарил морпехов за отвагу и героизм, за то, что остаются "Верными всегда!".

Поздравление Сергея Наева с Днем морской пехоты: видео

Министр обороны Андрей Таран

По его словам, ежегодно украинская морская пехота набирает новые обороты в профессиональном и структурном развитии. Так, командование морской пехоты, отдельные бригады и батальоны продолжают профессионально выполнять задачи по назначению как в пунктах постоянной дислокации, так и в районе проведения операции Объединенных сил.​

Вы, не предав своей страны, в очередной раз подтвердили неизменный лозунг морских пехотинцев – "Верны всегда!". Мужество, невероятная сила духа и несгибаемый патриотизм каждого украинского морпеха – образец для подражания,

– говорит министр.

Также он вспомнил тех морпехов, которые погибли в борьбе с коварным врагом за независимость Украины.

"Выражаю благодарность всему личному составу частей и подразделений морской пехоты за образцовую службу. Спасибо вам за высокий профессионализм как в повседневной деятельности, так и во время достойного представления Украины на международной арене во время совместных учений и тренировок с зарубежными партнерами", – подытожил Таран.

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