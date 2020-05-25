"Нет капитуляции": эксперт объяснил, почему не все поддержали акцию

Предмет протеста "Нет капитуляции" непонятен ни обществу, ни аналитикам. Акции сейчас не влияют на уровень доверия к Зеленскому.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Петр Олещук.

Читайте также Акция "Стоп реванш" под домом Зеленского закончилась: фото, видео

Протесты позиционируются в формате – нет гипотетической капитуляции украинско-российских отношений. Но общество видит, что там представлены те же люди, которые ассоциируются со старой властью. Протест нивелируется самими его лидерами,

– считает Петр Олещук.

Почему акции только отпугивают?

Политолог отмечает: неясно, какую конкретно цель преследуют организаторы акции. Перманентное давление на власть с целью недопущения каких-то действий или свержение власти? Что тогда они предлагают вместо нынешней власти? Новые выборы? Но результаты опросов показывают, что политические силы, которые доминируют в этих акциях протеста, в частности "Европейская солидарность" Порошенко, не имеет шансов получить власть после выборов. У Порошенко, напоминает Олещук, один из самых больших антирейтингов (Порошенко не доверяет более 70% украинцев – "24").

Интересно Второй срок Зеленского: что может повлиять на изменение рейтинга

По его мнению, нынешние протесты напоминают процесс ради процесса. Привлечение к себе внимания. Попытка остаться в информационном пространстве. А это, подчеркивает Олещук, не лучший способ реально ставить вопрос об изменении государственной политики или действующей власти.

Если задача акции – напомнить об определенных политиках, чтобы они могли закрепить за собой очень небольшой электорат, то это нормально. А если цель – повлиять на власть или даже сменить Зеленского, то подобные акции только отпугивают нейтральных и не очень вовлеченных в политический процесс потенциальных избирателей,

– убежден Петр Олещук.

Эксперт отмечает: это переход постпорошенковского сегмента оппозиции в формат самомаргинализации. В то же время, отмечает он, у политических сил, участвующих в нынешние акция протеста, остается шанс выйти за пределы электорального гетто. Но это будет зависеть не от них, а власти, если она допустит какие-то весомые ошибки. Тогда это может спровоцировать более массовые протесты.

24 канал напоминает, что осенью 2019 года партия Порошенко "Европейская солидарность" призывала всех к участию в акции "Нет капитуляции".

Кто участвовал в протесте и что требовали?

В протесте в Киеве, состоявшемся 24 мая, приняли участие представители "Национального корпуса", "Свободы", "Демократической сокиры" и других политсил.

Акция проходила также в Одессе, Ровно, Львове, Черновцах, Днепре и других городах. При этом из-за ливней участников в регионах было немного.

Протестующие, которых собралось несколько сотен в Киеве, требовали от Зеленского "прекратить капитулировать" перед Россией, освободить задержанных майдановцев и волонтеров.

Также среди требований – сближение с ЕС и НАТО и отставка главы Офиса Президента Андрея Ермака. Беспокоит людей, вышедших на Майдан, и кадровая политика Зеленского – его друзья у власти и представители режима Януковича.

Смотрите видео, как участники акции идут домой до Зеленского: