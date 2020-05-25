"Ні капітуляції": експерт пояснив, чому не всі підтримують акцію

Предмет протесту "Ні капітуляції" незрозумілий ані суспільству, ані аналітикам. Акції не впливають на підтримку президента Зеленського.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Петро Олещук.

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Протести позиціонуються у форматі – ні гіпотетичній капітуляції українсько-російських відносин. Але суспільство бачить, що там представлені ті самі люди, які асоціюються зі старою владою. Протест нівелюється самими його лідерами,

– вважає Петро Олещук.

Чого акції лише відлякують?

Політолог відзначає: неясно, яку конкретно мету переслідують організатори акції. Перманентний тиск на владу з метою недопущення якихось дій чи повалення влади? Що тоді вони пропонують замість нинішньої влади? Нові вибори? Але результати опитувань показують, що політичні сили, які домінують у цих акціях протесту, зокрема "Європейська солідарність" Порошенка, не має шансів отримати владу після виборів. У Порошенка, нагадує Олещук, один з найбільшіших антирейтингів (Порошенку не довіряє понад 70% українців – "24").

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На його думку, нинішні протести нагадують процес зарази процесу. Привертання до себе уваги. Спроба залишитися в інформаційному просторі. А це, наголошує Олещук, не найкращий спосіб реально ставити питання про зміну державної політики або діючої влади.

Якщо завдання акції – нагадати про певних політиків, щоб вони могли закріпити за собою дуже невеликий електорат, то це нормально. А якщо мета – вплинути на владу або навіть змінити Зеленського, то подібні акції лише відлякують нейтральних та не дуже залучених у політичний процес потенційних виборців,

– переконаний Петро Олещук.

Експерт зауважує: це перехід постпорошенківського сегменту опозиції у формат самомаргіналізації. Водночас, зазначає він, у політичних сил, які беруть участь в нинішні акція протесу, залишається шанс вийти за межі електорального гетто. Але це залежатиме не від них, а влади, якщо вона допустить якісь вагомі помилки. Тоді це може спровокувати більш масові протести.

Хто брав участь в протесті та що вимагали?

У протесті в Києві, що відбувся 24 травня, взяли участь представники "Національного корпусу", "Свободи", "Демократичної сокири" та інших політсил.

Акція відбувалась також в Одесі, Рівному, Львові, Чернівцях, Дніпрі та інших містах. Воднодчас через зливи учасників в регіонах було небагато.

Протестувальники, яких зібралось кілька сотень у Києві, вимагали від Зеленського "припинити капітулювати" перед Росією, звільнити затриманих майданівців та волонтерів.

Також серед вимог – зближення з ЄС та НАТО та відставка глави Офісу Президента Андрія Єрмака. Непокоїть людей, що вийшли на Майдан, і кадрова політика Зеленського – його друзі при владі та представники режиму Януковича.

Дивіться відео, як учасники акції йдуть додому до Зеленського: