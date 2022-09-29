Нет конкретных банков на вывод с рынка, это превентивный законопроект – Гетманцев

Председатель комитета Верховной Рады Украины по финансам Даниил Гетманцев сообщил, что у государства нет намерения выводить с рынка какой-то украинский банк.

Принятие законопроекта об особенностях вывода с рынка системно важного банка в условиях военного положения – превентивные меры, и он не готовился под какой-либо конкретный банк. Об этом Даниил Гетманцев заявил во время марафона "Единые новости", передает 24 канал.

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"Мы не говорим о том, что у нас есть конкретные кандидаты или конкретные банки на вывод таким образом с рынка. Этот законопроект – об особых условиях вывода с рынка системно важного банка, если это решение будет принято в период военного положения. Этот механизм, бесспорно, должен быть, чтобы клиенты этих системных банков не пострадали, государство четко отреагировало на вызов, который может возникнуть в условиях военного положения", – сообщил Даниил Гетманцев.

По словам Даниила Гетманцева, депутаты Верховной Рады в свое время приняли закон о 100% гарантиях депозитов на время войны именно для поддержки банковской системы. Благодаря этому закону депозиты населения даже в войну увеличиваются. И текущий законопроект об особых условиях вывода с рынка системно важного банка – еще одна такая превентивная мера для стабилизации банковской системы Украины.

Гетманцев прокомментировал законопроект об особенностях вывода с рынка системно важного банка: видео

Планируется, что Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект на следующей неделе.

Напомним, в Верховной Раде в пятницу, 23 сентября, зарегистрировали законопроект об особенностях выведения с рынка системно важного банка в условиях военного положения. Его авторами являются группа депутатов во главе с руководителями налогового комитета Данилом Гетманцевым и Ярославом Железняком.