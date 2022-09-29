Ухвалення законопроєкту про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану – превентивні заходи, і він не готувався під якийсь конкретний банк. Про це Данило Гетманцев заявив під час марафону "Єдині новини", передає 24 канал.

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"Ми не говоримо про те, що в нас є конкретні кандидати чи конкретні банки на виведення таким чином з ринку. Цей законопроєкт – про особливі умови виведення з ринку системно важливого банку, якщо це рішення буде прийнято в період воєнного стану. Цей механізм, безперечно, повинен бути, аби клієнти цих системних банків не постраждали, держава чітко відреагувала на виклик, які можуть виникнути в умовах воєнного стану", – повідомив Данило Гетманцев.

За словами Данила Гетманцева, депутати Верховної Ради свого часу прийняли закон про 100% гарантії депозитів на час війни саме для підтримання банківської системи. Завдяки цьому закону депозити населення, навіть у війну, збільшуються. І поточний законопроєкт про особливі умови виведення з ринку системно важливого банку – ще один такий превентивний захід для стабілізації банківської системи України.

Гетманцев прокоментував законопроєкт про особливості виведення з ринку системно важливого банку: відео

Планується, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт наступного тижня.

Нагадаємо, у Верховній Раді в п'ятницю, 23 вересня, зареєстрували законопроєкт про особливості виведення з ринку системно важливого банку в умовах воєнного стану. Його авторами є група депутатів на чолі з керівниками податкового комітету Данилом Гетманцевим і Ярославом Железняком.