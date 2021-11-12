Глава Министерства иностранных дел Украины Кулеба заявил, что безопасность станет приоритетной темой его переговоров в Брюсселе. Москва пытается создать проблемы, а потом – заставить других решать их совместно с собой.

Заметьте "Перекресток между тремя государствами", – Данилов говорит, что есть проблемная точка на границе

Нет сейчас ни одного так называемого "миграционного кризиса в Беларуси". Есть гибридная война России против Европы,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД также подчеркнул, что во время переговоров в Брюсселе будет обсуждать практические шаги поддержки Украины со стороны наших партнеров.

По словам Кулебы, это произойдет на фоне ситуации вдоль украинской границы в зоне вооруженного конфликта на Донбассе, на территории временно оккупированного Крыма и в Приднестровском регионе Молдовы.

Мигранты прорвались через польскую границу

Мигрантам из Беларуси 12 ноября удалось прорваться через польскую границу в "Кузнице". Пресс-служба Минобороны Польши сообщила, что несколько десятков мигрантов сразу задержали польские силовики.

Белорусские СМИ тем временем сообщали: нелегальные мигранты покинули лагерь.

Кроме того, попытку прорваться через границу мигранты осуществили также в пункте пропуска "Брузги".

Обратите внимание! Президент Польши Анджей Дуда посетил польскую границу. Он поблагодарил силовиков, которые защищают границу, и подчеркнул: "Польша стала целью гибридной атаки, которая руководится КГБ Александра Лукашенко".