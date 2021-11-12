Глава Міністерства закордонних справ України Кулеба заявив, що безпека стане пріоритетною темою його переговорів у Брюсселі. Москва намагається створити проблеми, а згодом – змусити решту світу вирішувати їх спільно з собою.

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Немає зараз жодної так званої "міграційної кризи у Білорусі". Є гібридна війна Росії проти Європи,

– наголосив Кулеба.

Глава МЗС також наголосив, що під час переговорів у Брюсселі обговорюватиме практичні кроки підтримки України з боку наших партнерів.

За словами Кулеби, це відбудеться на тлі ситуації вздовж українського кордону в зоні збройного конфлікту на Донбасі, на території тимчасово окупованого Криму та в Придністровському регіоні Молдови.

Мігранти прорвались через польський кордон

Мігрантам з Білорусі 12 листопада вдалося прорватися через польський кордон у "Кузниці". Пресслужба Міноборони Польщі повідомила, що кілька десятків мігрантів відразу затримали польські силовики.

Білоруські ЗМІ тим часом повідомляли: нелегальні мігранти покинули табір.

Окрім того, спробу прорватися через кордон мігранти здійснили також у пункті пропуску "Брузгі".

Зверніть увагу! Президент Польщі Анджей Дуда відвідав польський кордон. Він подякував силовикам, які захищають кордон, та наголосив: "Польща стала ціллю гібридної атаки, яка керується КДБ Олександра Лукашенка".