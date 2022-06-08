Мельник отметил, что, к сожалению, в первом интервью Меркель после смены правительства не было и "намека на самокритику". Об этом пишет немецкое издание DER SPIEGEL.
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Вызывают удивление заявления эксканцлера о непогрешимости ее курса в отношении России и слишком мягкое отношение к диктатору Путину,
– сказал Мельник в интервью немецкому изданию.
Меркель защищала свой курс по отношению к России от жесткой критики в течение последних месяцев в разговоре с журналистом.
"Ну, я не вижу необходимости говорить, что это было неправильно, поэтому я не буду извиняться ", – сказала Меркель.
Украинский посол Мельник возразил ей, отметив, что как тогда могло случиться, что Россия смогла начать "кровавую войну в Европе с 1945 года", когда политика Германии в отношении России "была такой крутой" в последние несколько десятилетий. Нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление", отметил посол.
Ибо без честного, всестороннего пересмотра политики Германии относительно России совершенно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию,
– сказал Мельник.
Меркель об Украине и НАТО
Эксканцлер рассказала, почему она заблокировала предоставление Украине плана действий по членству в НАТО в 2008 году.
По словам Меркель, тогда "Украина была тогда другой страной, была сильно разделена в области внутренней политики". В то же время президент Владимир Зеленский смело искореняет коррупцию.
Почему критикуют бывшего канцлера Меркель
Ангела Меркель была канцлером Германии в течение 16 лет. Она свободно владеет русским языком, потому что выросла в бывшей коммунистической Восточной Германии. В течение всего мандата Меркель страна усиливала свою зависимость от российской нефти и газа.
Меркель получила критику со стороны США и других государств за поддержку нового газопровода "Северный поток-2", предназначенного для доставки российского газа непосредственно в Германию. Новый канцлер Олаф Шольц закрыл этот проект до его запуска.
Также бывший канцлер заявляла о необходимости продолжения общения с президентом Владимиром Путиным даже после того, как Россия аннексировала Крым и начала войну на востоке Украины.
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В начале полномасштабного вторжения России в Украину Меркель сделала короткое заявление, что нет оправдания для откровенного нарушения международного права и она следит за развивающимися событиями с "большой обеспокоенностью и сочувствием". Но ее молчание с тех пор вызывало недовольство.
Запоздавшая "поддержка" Украины от эксканцлера
После критики бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель из-за ее политики в отношении Москвы, после месяцев молчания все же выразила солидарность с Украиной в войне, которую развязала Россия.
1 июня во время церемонии прощания с президентом профсоюза DGB Ангела Меркель заявила, что не будет давать совета со стороны, но она поддерживает усилия правительства "найти конец этой варварской войне". Она добавила, что ее солидарность с Украиной.