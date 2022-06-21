8 лет Россию циклит на Украине. 8 лет все выпуски новостей начинаются с Украины. Все политические ток-шоу – об Украине.

Все важные политические выступления – об Украине. Украина вытеснила на маргинесе всю внутрироссийскую повестку.

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О чем беспокоятся пропагандисты

Причем их волнуют и интересуют такие детали, которые в Украине известны не всем. Чтобы понять степень шизофрении, представим, что мы инициировали замену гимна из "Ще не вмерли" на "Ой, у лузі червона калина".

Сколько минут пройдет от заявления нашей средней руки политика до официальной позиции Марии Захаровой или Дмитрия Медведева о том, что это незаконно и песня фашистская?

Российские пропагандисты не могут без Украины / Фото GettyImages

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"Русского мира" нет

Это к вопросу великой русской культуре и маленькой украинской. Забери у них Украину, Чайковского, Гоголя с Булгаковым, и Россия рассыплется вдребезги. Нет никакого "русского мира", как оказалось. Есть лишь силой согнанные народы, приученные к алкоголизму и телевизору.

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